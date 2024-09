El president d'Israel desvincula el país dels atacs contra dispositius de comunicació al Líban

Herzog diu que Hezbollah "té molts enemics" i assegura que Israel "no està interessat" en una guerra amb el Líban

MADRID, 22 set. (EUROPA PRESS) -

El president d'Israel, Isaac Herzog, ha negat aquest diumenge que les autoritats estiguessin implicades en l'explosió coordinada de milers de dispositius de comunicació utilitzats pel partit-milícia xiïta Hezbollah al Líban i Síria, incidents que es van saldar amb més de 40 morts i prop de 3.000 ferits.

Herzog ha rebutjat "de ple" qualsevol llaç entre Israel i aquests fets, abans d'afegir que Hezbollah "té molts enemics", després que tant el Govern libanès com el grup han apuntat directament les autoritats israelianes, a qui també responsabilitzen fonts oficials nord-americanes citades per diversos mitjans.

"Hi ha molts enemics d'Hezbollah per aquí, uns quants, ara. Hezbollah ha estat ofegant el Líban, destruint el Líban, causant el caos al Líban una vegada i una altra. Simplement ens estem defensant. És el que fem", ha sostingut.

El mandatari israelià ha assenyalat en una entrevista concedida a la cadena de televisió britànica Sky News que Israel "no està interessat" en una guerra amb el Líban, si bé ha sostingut que el país veí ha estat "segrestat" per Hezbollah i que les tropes israelianes "combaten per tot el món lliure".

Així, ha reconegut que existeix la possibilitat que la situació "s'intensifiqui de manera dramàtica", davant l'augment dels combats amb Hezbollah després de les explosions dels dispositius de comunicació i el bombardeig de divendres contra la capital libanesa, Beirut, que va deixar almenys 45 morts.

El repunt dels enfrontaments entre Israel i Hezbollah --un grup que rep el suport de l'Iran i que compta amb un important pes militar i polític al Líban-- han fet témer amb la possibilitat d'una expansió del conflicte a Pròxim Orient. En aquest context, l'exèrcit d'Israel va presentar la setmana passada als Estats Units els seus "plans operatius" sobre el Líban.

De fet, la coordinadora especial de les Nacions Unides per al Líban, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha advertit que al Pròxim Orient hi arribarà "una catàstrofe imminentment", mentre que l'alt representant de la Unió Europea (UE) per a Política Exterior i Seguretat, Josep Borrell, ha expressat la seva "preocupació extrema" per "l'escalada al Líban" i ha demanat que s'adoptin accions per evitar "una guerra oberta".