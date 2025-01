El president d'Àustria encarrega a la ultradreta la tasca de formar govern

Van der Bellen s'empara en la victòria del FPÖ en les legislatives però avisa que vetllarà pel compliment de l'estat de dret

MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El president d'Àustria, Alexander van der Bellen, ha encarregat aquest dilluns al líder de l'ultradretà Partit de la Llibertat (FPÖ), Herbert Kickl, la tasca de formar govern després del col·lapse el cap de setmana passat de les negociacions prèvies entre conservadors, socialdemòcrates i centristes.

En un discurs davant de la nació després d'una reunió amb Kickl, el president austríac ha recordat que el Partit de la Llibertat va ser el més votat en les eleccions legislatives de setembre, i ha estimat que, després de la trobada mantinguda entre tots dos aquest matí, ha extret la conclusió que el líder ultradretà "té confiança per trobar solucions viables "i vol assumir aquesta responsabilitat".

El president s'ha declarat conscient de l'existència del "cordó sanitari" impostat pels tres partits que van fracassar en les negociacions de coalició i ha avisat que no ha "fet el pas a la lleugera" d'encarregar al FPÖ la tasca de formar govern i assegurat que "vetllarà pel respecte a l'estat de dret".

"M'asseguraré que es respectin correctament els principis i normes de la Constitució", ha assegurat el cap d'Estat austríac conscient de l'impacte social d'aquesta decisió.

De fet, aquesta matí centenars de manifestants s'han congregat davant de la seu de la presidència, el Palau Imperial d'Hofburg de Viena, per protestar contra una possibilitat que ha guanyat força aquest cap de setmana: una coalició del FPÖ amb el conservador Partit Popular Austríac (OVP), que no s'ha tancat en banda a una aliança on seria el soci en minoria.

Kickl, de 55 anys, ja va ser ministre d'Interior entre 2017 i 2019 en un govern liderat per l'OVP que va saltar per l'aire a causa del conegut cas Eivissa, un escàndol de corrupció detectat quan el FPÖ formava part de la coalició de govern de l'excanciller, Sebastian Kurz, esquitxat també per altres delictes.

La protesta va ser convocada en part per l'Organització d'Estudiants Jueus d'Àustria, el president de la qual, Alon Ishay, ha denunciat Kickl com un filonazi. "El fet que algú que es faci dir canceller del poble", un títol encunyat pel nacionalsocialisme, "ara pugui esdevenir el canceller d'Àustria ens porta records molt foscos a nosaltres, als joves jueus i a la comunitat jueva", ha assegurat al diari 'Die Presse'.