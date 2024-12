El president de Corea del Sud demana disculpes sinceres: "La declaració de la llei marcial va néixer de la desesperació"

MADRID 7 des. (EUROPA PRESS) -

El president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha demanat aquest dissabte "disculpes sinceres per l'ansietat i molèsties" després de la polèmica aixecada amb l'aprovació el dimarts de la llei marcial, una mesura que va ser revocada posteriorment pel Parlament del país, i ha deixat en mans del seu partit "estabilitzar la situació política".

"La declaració de la llei marcial va néixer de la desesperació com a president", ha afirmat el mandatari, en unes declaracions recollides per l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Yoon també ha destacat que "mai hi haurà una segona llei marcial. Demano disculpes sinceres per l'ansietat i les molèsties a la gent".

Així mateix, ha deixat clar que no evadirà "la responsabilitat legal i política relacionada amb la llei marcial". "Deixo en mans del partit descobrir com estabilitzar la situació política, fins i tot durant el meu mandat", ha asseverat Yoon en la seva primera aparició pública després dels esdeveniments.

REACCIÓ DEL LÍDER DEL PARTIT

Per la seva banda, el líder del Partit del Poder Popular, formació a la qual pertany el president, Han Dong-hoon, ha manifestat després de les declaracions del president que la seva "renúncia anticipada és inevitable". "Discutirem i considerarem la millor manera per a Corea i al seu poble en el futur", ha dit als periodistes, segons Yonhap.

"És una situació en què és impossible per al president exercir les seves funcions normalment", ha postil·lat.

Aquestes declaracions arriben després que Han va demanar el dimecres passat que el mandatari abandonés la formació després de la polèmica decisió de Yoon de declarar la llei marcial que va ser revocada posteriorment pel Parlament, i que va portar amb si la dimissió del ministre de Defensa, Kim Yong-hyun, que va acceptar "tota la responsabilitat del fets".

Yoon va anunciar la llei marcial en un inesperat discurs a la nació en el qual va acusar l'oposició de simpatitzar amb Corea del Nord després que els opositors --que compten amb la majoria al Parlament-- van tirar endavant una mesura pressupostària i presentar mocions de destitució contra diversos alts càrrecs.

RESPOSTA DE L'OPOSITOR

Precisament el líder opositor, Lee Jae-myung, ha respost al president, la declaració del qual ha considerat que "no s'ajusta en absolut a les expectatives del públic i augmenta encara més la sensació de traïció i enuig entre la gent".

"En resum, estic molt decebut", ha recalcat, en subratllar que "no hi ha una altra manera de resoldre aquesta situació que la renúncia immediata del president o la seva renúncia anticipada mitjançant un judici polític".

"La possibilitat de cometre alguna cosa més greu en el futur és molt alta, per això l'existència del mateix president és un risc", ha reiterat; i va afegir: "Per descomptat, (el president Yoon) ha de ser investigat en el seu estat actual i, si és necessari, arrestat, detingut, processat i sancionat".

En aquesta línia, el líder parlamentari de l'opositor Partit Demòcrata, Park Chan-dae, ha al·legat que, "si es rebutja el projecte de llei d''impeachment', immediatament el pressionarem novament en la sessió extraordinària de l'Assemblea Nacional".

'IMPEACHMENT' PROMOGUT PER L'OPOSICIÓ

Els partits opositors han iniciat els procediments per iniciar un judici polític al Parlament, si bé l'oficialisme ha aclarit que no el recolzarà. Lee, líder del Partit Demòcrata de Corea, principal impulsor del procés de destitució del president, ha admès que serà difícil fer-se amb el suport necessari per aconseguir la sortida de Yoon aquesta setmana, però ha puntualitzat que la seva destitució és "una simple qüestió de temps", segons informacions recollides per Yonhap.

A l'agenda confirmada pel Parlament sud-coreà, figura --abans que la moció contra el president-- la votació sobre la proposta de cridar a investigar la primera dama després d'una investigació per manipulació d'accions, escàndol que ha estat al centre del debat polític a Corea del Sud durant l'últim any i ha estat un dels factors clau en l'aclaparadora derrota del Partit del Poder Popular (PPP) en les eleccions del passat 10 d'abril.

Perquè la mesura tiri endavant a la cambra baixa cal el suport de dos terços dels diputats, cosa que suposa el vot a favor de 200 dels 300 legisladors. Perquè la votació sigui vàlida han d'estar presents més de la meitat dels parlamentaris.

Actualment, el Partit del Poder Popular de Yoon compta amb 108 escons enfront dels 192 de l'oposició, per la qual cosa en cas que tots els diputats del partit governamental votin en contra de la moció, la iniciativa serà rebutjada.

El procés d''impeachment' ha estat obert seguint la petició dels sis partits opositors, que van presentar la mesura aquest dimecres després de revocar la llei marcial imposada el dia previ pel president, que va acusar als opositors de mantenir postures properes a Corea del Nord per bloquejar les seves mesures pressupostàries i buscar la destitució de diversos fiscals.

"El problema és que alguns diputats del partit de Yoon estan disposats a votar a favor, però això implicaria trencar la disciplina de partit i els col·locaria en una situació difícil", va dir Lee. No obstant això, va asseverar que el president "serà destituït, ja sigui en un dia, dos, una setmana, un mes o tres mesos".

La situació ha provocat fortes protestes a la capital sud-coreana, on grups d'activistes, opositors i sindicats han arremès contra un president que havia registrat una baixa taxa de popularitat. Tots ells han demanat la seva dimissió per retornar l'estabilitat al país asiàtic, segons han denunciat.