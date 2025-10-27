El president del Camerun obté un vuitè mandat amb més del 53,6% dels vots

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Camerun, Paul Biya, ha obtingut un vuitè mandat al capdavant del país africà en les eleccions celebrades el 12 d'octubre, segons els resultats definitius anunciats aquest dilluns pel Tribunal Constitucional, després que l'opositor Issa Tchiroma Bakery afirmés en diverses ocasions que ell havia estat el guanyador dels comicis.
L'organisme ha indicat que Biya, de 92 anys i el cap d'estat més gran del món, ha obtingut el 53,66 per cent dels vots, respecte al 35,19 per cent de Tchiroma Bakery, i el 3,41 per cent de Cabral Libii. Per darrere queden Bello Bouba, amb el 2,45 per cent dels suports; Taimano Ndam Njoya, amb l'1,66 per cent; Joshua Osih, amb l'1,21 per cent; i sis candidats més, tots ells per sota de l'1 per cent.
"Per això, queda proclamat com a president electe de la República, després d'obtenir la majoria dels vots, el candidat Paul Biya", ha manifestat el president del Constitucional, Clément Atangana, un anunci que ha estat seguit per aplaudiments entre els presents, segons la retransmissió de la sessió a través de la cadena de televisió estatal CRTV en el seu compte de Facebook.