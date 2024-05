El president de la Cambra de Representanes dels EUA anuncia que Netanyahu parlarà davant del Congrés "aviat"

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, ha anunciat aquest dijous que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, parlarà davant del Congrés "aviat", sense especular sobre possibles dates.

"Aquesta nit em complau anunciar-los una mica més: que aviat rebrem al primer ministre Netanyahu en el Capitoli per a una sessió conjunta del Congrés", ha assegurat Johsnon a l'Ambaixada d'Israel a Washington en un acte amb motiu de la creació de l'Estat israelià, segons ha publicat la cadena de televisió NBC News.

Johnson ha justificat aquesta invitació al mandatari israelià com a una "oportuna" i "molt forta mostra de suport" al Govern de Netanyahu "en el seu moment de major necessitat", i és que la comunitat internacional és cada vegada més crítica amb Israel per les seves accions a la Franja de Gaza, on ja han mort més de 35.800 palestins a causa de l'ofensiva.

El legislador republicà va assegurar aquesta mateixa setmana que només faria aquesta petició a Netanyahu si el líder de la majoria demòcrata al Senat dels Estats Units, Chuck Schumer, acceptava signar una invitació conjunta.

Cal destacar que Schumer, considerat el jueu amb un càrrec polític més alt al país nord-americà, va reclamar al març la celebració d'eleccions anticipades a Israel, al·legant que aquest Estat "no pot sobreviure si es converteix en un pària" en l'escena internacional.

Aquesta invitació arriba poc després dels anuncis per part d'Espanya, Noruega i Irlanda sobre el reconeixement de l'Estat de Palestina. A més, Malta i Eslovènia han afirmat igualment que podrien donar aquest pas pròximament. En el darrer mes, Barbados, Jamaica, Trinidad i Tobago i Bahames havien donat el mateix pas.