El president de Bulgària aposta per una "solució europea" per acabar amb la guerra d'Ucraïna

MADRID, 25 febr. (DPA/EP) -

El president de Bulgària, Rumen Radev, s'ha pronunciat aquest dissabte en favor d'una "solució europea" per a la guerra a Ucraïna, coincidint amb el segon aniversari del començament de la invasió russa.

"Busquem, per fi, una solució europea autònoma", ha demandat Radev, considerat prorús, que ha apostat pel diàleg i per mecanismes que permetin posar fi immediatament a les operacions militars i donar pas a les negociacions.

"El camí que hem pres de buscar una solució basada en la victòria al camp de batalla no està donant resultats", ha lamentat l'excap de les forces aèries búlgares, que ha advertit que, després de dos anys, la guerra a Ucraïna s'ha convertit en una "amenaça per a la seguretat mundial".

Per la seva banda, el primer ministre prooccidental del país, Nikolai Denkov, ha emès un comunicat --també amb motiu del segon aniversari de la invasió de Rússia a Ucraïna-- en el qual ha reiterat que Kíiv compta amb el "suport continu" no només de Bulgària sinó també de la Unió Europea en el seu conjunt i de l'OTAN.

"Fa dos anys, el Kremlin ens va recordar que hem de lluitar per la pau i defensar els nostres valors", ha rememorat el cap del Govern búlgar, subratllant que Bulgària defensa aquests valors en continuar donant suport a Ucraïna, mentre Rússia lluita contra "el dret a una vida lliure, feliç i plena" per a tots a Europa.

"Rússia no pot guanyar aquesta guerra. I algun dia hi haurà justícia per a tots els crims de guerra contra el poble ucraïnès", ha sentenciat Denkov.