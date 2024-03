El president del Brasil critica la fiança de Dani Alves i afirma que els diners "no compren la dignitat"

MADRID, 21 març (EUROPA PRESS) -

El president de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticat aquest dimecres la possibilitat que l'exfutbolista Dani Alves surti de presó en obtenir la llibertat condicional amb el pagament d'una fiança d'un milió d'euros.

"Els diners que té Alves, els diners que algú li pugui prestar, no poden comprar l'ofensa que un home li fa a una dona en cometre una violació. Quan el sexe és una cosa que es fa entre dos, ha de ser permès i consentit per dos. Això, de fet, és un delicte", ha declarat durant la celebració del 44 aniversari del Partit dels Treballadors.

El mandatari ha pronunciat un discurs recordant els pilars del partit i ha citat el cas de l'exjugador brasiler com un dels exemples d'"injustícies sobre les quals no podem quedar-nos callats", segons han recollit els mitjans brasilers.

"Estem veient ara que Alves pot ser alliberat si paga. Vaig aprendre a Pernambuco (estat natal de Lula), quan era petit, que la gent deia 'aquí al Nord-est, no detenen al que té 20 contos de reis (expressió per indicar milions de reals, uns tres milions d'euros). La gent veu com aquesta màxima continua", ha manifestat.

L'Audiència de Barcelona ha acordat la presó provisional del futbolista mitjançant el pagament d'una fiança d'un milió d'euros en un pacte que inclou la retirada dels dos passaports --l'espanyol i el brasiler-- fins a la sentència definitiva.

La interlocutòria prohibeix al condemnat sortir del territori nacional i l'obliga a comparèixer davant l'Audiència Provincial setmanalment. Així mateix, li han imposat la prohibició de comunicar-se i apropar-se a la víctima a una distància inferior de 1.000 metres del seu domicili; lloc de treball o qualsevol altre lloc que freqüenti.

La Justícia espanyola el va condemnar a quatre anys i mig de presó per agredir sexualment a una jove a un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de desembre del 2022, i el 20 de gener del 2023 va ingressar a la presó.