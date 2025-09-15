El president de Bolívia denuncia la "provocació" dels EUA a Veneçuela en l'abordatge a un pesquer

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Bolívia, Luis Arce, ha denunciat aquest diumenge "un nou acte de provocació dels Estats Units" després de l'abordatge en la vigília d'un destructor nord-americà a un pesquer veneçolà a la Zona Econòmica Exclusiva del país sud-americà, que Arce ha ratllat de "violatori del Dret Internacional".
"L'Estat Plurinacional de Bolívia s'uneix a la denúncia de la República Bolivariana de Veneçuela enfront d'un nou acte de provocació dels Estats Units", ha declarat a través d'una publicació a la xarxa social X.
En aquest sentit, ha mostrat el seu rebuig als plans de l'administració de (el president dels Estats Units, Donald) Trump en la seva pretensió de destruir la revolució bolivariana i deslligar un conflicte bèl·lic a la regió".