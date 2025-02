El PP i les seves CCAA apostaran dimecres per una reestructuració del deute al CPFF tot i que allunyen possibles acords

Les autonomies del PP demanen actualitzar els lliuraments a compte i una proposta integral del sistema de finançament

MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El PP i les comunitats autònomes en què governa treballen en un "front comú" davant del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) del 26 de febrer, en el qual advocaran per una reestructuració del deute i defensaran abordar els lliuraments a compte, que figuraven en el primer decret òmnibus de 80 mesures del Govern central --el van tombar el PP, Vox i Junts al Congrés-- però no es van incloure en el segon.

No obstant això, el PP es mostra escèptic davant d'aquesta trobada del CPFF i allunya possibles acords, conscient que l'executiu vol posar el focus en quitació del deute i pretén "dividir" el PP. "Crec que no sortirà res de la reunió. El que està buscant el Govern (central) és un artefacte per a Catalunya", han assegurat a Europa Press fonts de la direcció popular.

La condonació del deute és una de les mesures que va pactar el PSOE amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez. En aquest acord, es feia referència a una quitació del dèficit que té Catalunya amb l'Estat de fins al 20%, que podria ser aplicable a la resta de comunitats autònomes que ho desitgessin.

El PP ha expressat el seu rebuig a la condonació del deute --ho van qualificar de "pedaç", "esquer" i "xantatge"-- i ha assenyalat que és una reflexió compartida per les CCAA del partit. "Cap dels barons del PP està a favor de la condonació del deute sinó de la reestructuració del deute", han assenyalat fonts populars.

A la Conferència de Presidents celebrada al desembre, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va defensar que la condonació del deute sigui únicament per a la Comunitat Valenciana per la situació provocada per la dana.

PROPOSTA INTEGRAL PER REFORMAR EL SISTEMA DE FINANÇAMENT

El PP i les seves CCAA han denunciat l'absència d'una proposta de reforma de la totalitat del sistema de finançament davant d'aquesta reunió del CPFF. Per això, tornaran a exigir al Ministeri d'Hisenda que dirigeix María Jesús Montero una "proposta integral" per reformar el model encara que la intenció del Govern central sigui posar el focus en la condonació del deute, segons fonts populars.

A principis de gener, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i diversos barons territorials del partit ja van coincidir a criticar el nou intent del Govern central de "dividir-los" amb la quitació de deute al CPFF. Aquesta reflexió la van traslladar a porta tancada en un esmorzar després de la reunió de la Junta Directiva Nacional del PP.

Tot i que no estarà en agenda la reforma del sistema de finançament, els governs autonòmics del PP pressionaran per obrir aquest debat, amb la intenció que Hisenda reactivi el canvi del model i reuneixi el comitè d'experts per fer una proposta amb què començar a treballar.

ACTUALITZACIÓ DELS LLIURAMENTS A COMPTE

Les autonomies del PP posaran el focus també dimecres en les bestretes dels lliuraments a compte. El president de Múrcia, Fernando López Miras, ha criticat en les últimes setmanes que el nou decret òmnibus que va aprovar el Congrés aquesta setmana no inclogués l'actualització dels lliuraments a compte de les comunitats del sistema de finançament autonòmic.

Per això, López Miras ha exigit a l'executiu que aprovi "immediatament" aquesta mesura "segons la previsió que ja estava inclosa en un decret" i que contemplava 655 milions d'euros per a la Regió de Múrcia.

Per la seva banda, el Govern andalús ha elevat a 2.234 milions d'euros els diners que deixa de rebre Andalusia després de decaure al gener el decret òmnibus que incloïa l'actualització dels lliuraments a comptes per al finançament regional.

També la consellera d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Comunitat de Madrid, Rocío Albert, ha retret al Govern central que no ha actualitzat els lliuraments a compte a les comunitats autònomes, part "fonamental" del seu sistema de finançament, i ho ha relacionat amb les negociacions amb el líder de Junts, Carles Puigdemont. En la seva opinió, el Govern central deu a la regió en el que va d'any 372 milions d'euros.