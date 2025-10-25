Ucraïna denuncia almenys dos morts i nou ferits en un nou bombardeig rus sobre Kíiv

MADRID, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort i nou es troben ferides com a conseqüència d'un nou atac rus sobre la capital d'Ucraïna, Kíiv, i els seus voltants, segons l'últim balanç proporcionat pels serveis d'emergència.
En el seu compte de Telegram, Emergències informa d'impactes sobre els districtes de Desnyanski, Dniprovski i Darnitski.
En termes generals, les Forces Aèries d'Ucraïna han informat de l'enderrocament de quatre de nou míssils balístics i 50 de 62 drons d'atac llançats per les forces del Kremlin durant la nit.
Gran part de Kíiv ha estat atacada, amb danys principalment en zones residencials i infraestructura municipal, incloent una guarderia, segons ha informat Timur Tkachenko, cap de l'administració militar de Kíiv, també en Telegram.
En aquest context, la ministra d'Economia d'Alemanya, Katherina Reiche, ha hagut de refugiar-se en un soterrani la nit de divendres durant un atac aeri rus, segons ha revelat ella mateixa en roda de premsa.
"Aquesta nit em va quedar molt clar un cop més que els atacs de Rússia contra la població ucraïnesa tenen com a objectiu desgastar-la", ha declarat, segons recull l'agència de notícies alemanya DPA. La ministra ha promès ajudes per a Ucraïna, en particular per reconstruir la infraestructura energètica destruïda.
També ha estat atacada la regió de Dnipropetrovsk, al centre d'Ucraïna, on hi ha constància de dos morts, un d'ells efectiu de rescat i l'altre una dona, així com altres set ferits, a la comunitat de Petropavlovsk.
SISTEMES PATRIOT
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha confirmat més tard que l'atac rus incloïa "desenes" de drons i nou míssils balístics i ha fet una nova crida al lliurament de míssils Patriot nord-americans.
En total, en el que va d'any Rússia ha llançat uns 770 míssils balístics i més de 50 míssils hipersònics Kinzhal contra Ucraïna, segons un discurs publicat en el seu compte de Facebook en el qual ha traslladat les seves condolences a les famílies i amics de les víctimes.
"És a causa d'aquests atacs pel que estem prestant especial atenció als sistemes (de míssils) Patriot per poder protegir les nostres ciutats d'aquest horror", ha ressaltat Zelenski. "És molt important que els socis que tinguin l'oportunitat apliquin el que hem estat parlant en els últims dies", ha apel·lat. Per Zelenski, "cap país hauria de quedar-se només davant de tal malament. Hem de seguir amb la cooperació", ha subratllat.
El mandatari ucraïnès ha argumentat que "els míssils balístics russos han de tenir una resposta de les potències fortes per protegir la vida".
Per la seva banda, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Andri Sibiha, ha subratllat que "no hi ha ningú al món que vulgui la continuïtat de la guerra, excepte Rússia" abans de titllar d'"absurd" que Rússia s'hagi convertit aquest mes en president rotatori del Consell de Seguretat de l'ONU. "El terrorisme rus pot i ha d'aturar-se mitjançant l'acció col·lectiva", ha conclòs.