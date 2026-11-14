Protestes per l'habitatge en més de 30 ciutats de Portugal

Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 32 poblacions han estat testimoni aquest dissabte de manifestacions per l'habitatge convocades per la plataforma Casa Per Viure, que exigeix la retirada de la reforma del Nou Règim d'Arrendament Urbà que tramita el Parlament portuguès.
La manifestació més concorreguda ha estat la de Lisboa, que ha sortit de l'Albereda Don Afonso Henriques cap a Martim Moniz i en la qual s'han pogut veure banderes del moviment Vida Justa o de la Confederació General de Treballadors Portuguesos (CGTP).
Durant la marxa s'han corejat lemes com "La casa és per viure, no per especular", "Volem sostre, volem sòl" o "Montenegro, volem un bon salari i una casa per viure", en referència al primer ministre conservador lusità, Luís Montenegro.
En les protestes han participat els col·lectius de l'Acampada de Lisboa i l'Acampada de Porto, que en les últimes setmanes han instal·lat campaments al centre d'ambdues ciutats malgrat els reiterats desallotjaments. També s'han escoltat les cançons 'Agora que estamos juntas' o el 'J'ai deux passions' que s'ha pogut sentir durant les protestes a França.
"Portugal ha sortit al carrer. El cost de l'habitatge és insuportable", ha denunciat Jorge Filho, membre del moviment Porta a Porta, en declaracions al 'Diário de Notícias'. "Amb els salaris no es paga el que costa una casa. Ha arribat un punt en què nosaltres necessitem sortir al carrer a exigir els nostres drets", ha afegit.
En la marxa de Lisboa s'ha denunciat també l'"exagerada" resposta policial a les acampades i protestes. "Han estat manifestacions pacífiques, amb famílies. Jo per exemple he vingut amb la meva filla", ha explicat la participant Raquel Fortuna, que demana que la Policia garanteixi la seguretat de qui protesta.
El responsable de l'Associació de Llogaters Lisboetes (AIL), António Machados, ha defensat la necessitat d'aprofitar les cases buides, "més de 300.000", la qual cosa "ajudaria a resoldre el problema molt ràpidament".