El primer ministre Luís Montenegro no supera la qüestió de confiança i Portugal va de nou a eleccions

El Govern proposa una comissió d'investigació de quinze dies, rebutjada pels socialistes per no complir amb els terminis d'un "escrutini seriós"

MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -

El primer ministre portuguès, Luís Montenegro, no ha superat aquest dimarts, tal com estava previst, la qüestió de confiança que ha plantejat al Parlament, després de les sospites suscitades per un conflicte d'interessos en relació a uns negocis familiars, portant així al país a les seves quartes eleccions en cinc anys i mig.

Montenegro ha vist per tant com el Partit Socialista (PS), l'ultradretà Chega, el Bloco de Esquerda, el Partit Comunista (PCP), Livre i els animalistas del PAN han votat en contra seva; mentre que tan sols els diputats del seu partit, el Partit Social Demòcrata (PSD), el CSD i els liberals han recolzat el seu govern.

Malgrat que el dia anterior l'oposició, especialment el PS, havia avançat que no recolzaria la qüestió de confiança, Montenegro ha demanat al Parlament que votés per la "estabilitat" i ha proposat diverses vegades suspendre la sessió, no de la qüestió de confiança, per donar més explicacions.

"Estic disponible per aprofundir més en les meves respostes. Per això he llançat el desafiament de suspendre aquest debat", ha dit durant la sessió un Montenegro que en les últimes setmanes va aconseguir superar sense aclaparament dues mocions de censura presentada per la ultradreta de Chega i el Partit Comunista (PCP).

Montenegro ha tornat a incidir que "no va cometre cap crim" i s'ha mostrat a la disposició del Parlament per donar "explicacions addicionals", inclòs en la comissió d'investigació que el Parlament pugui establir. "Qui no deu gens, gens tem i jo tinc la meva consciència tranquil·la", ha dit.

Abans, Montenegro ha tornat a defensar durant l'obertura del debat la seva postura de sotmetre's a una qüestió de confiança, "doncs només així Portugal pot evitar una degradació política i institucional que arribi a nivells indignes".

La qüestió de confiança respon a una necessitat "de debò, transparència, lleialtat i per assegurar el bon funcionament de les institucions", ha dit Montenegro, que només ha comptat amb el suport del seu soci de govern conservador, el CDS, i els liberals, que entre els dos amb prou feines sumen deu diputats.

Aquesta última crisi política a Portugal sorgeix després que a mitjans de febrer els mitjans de comunicació es fessin ressò de les activitats de Spinumviva, una empresa fundada per Montenegro quan estava fora de la política i ara gestionada per la seva dona i fills, que ha estat rebent pagaments d'altres companyies, com Solverde, en les quals va treballar anteriorment el primer ministre.

UN ÚLTIM INTENT DEL GOVERN

El debat, paradoxalment, ha girat al voltant de les reclamacions dels socialistes a Montenegro perquè retiri la qüestió de confiança i se sotmeti a la comissió d'investigació que prepara, mentre que el Govern insisteix que ha de sotmetre's al control de l'Assemblea i li demana que almenys s'abstinguin.

"Estic disponible per consensuar amb el PS", ha insistit Montenegro, qui ha assegurat en un altre moment del debat que retiraria la moció de confiança sempre que els socialistes diguessin "quina informació volen".

"Els aclariments han de fer-se en públic", ha estat la resposta del líder dels socialistes, Pedro Nuno Santos, quan el partit de Montenegro ha proposat una reunió a porta tancada per intentar aconseguir un acord, insistint que els dubtes només poden esclarir-se amb una comissió d'investigació parlamentària.

En un últim intent per salvar la qüestió de confiança, el Govern ha proposat una comissió d'investigació de quinze dies, que ha rebutjat el PS en considerar que els terminis no són els idonis per a un "escrutini seriós".

"El termini més seriós és el proposat pel PS, que són 90 dies. L'investigat no defineix els termes en què s'elabora la investigació", ha dit la portaveu parlamentària socialista, Alexandra Leitão.

La de Montenegro és la dotzena qüestió de confiança plantejada al Parlament i la segona a ser rebutjada, des que es va restablir la democràcia amb la Constitució de 1976. El primer ministre cau després de menys d'un any al capdavant del Govern. Des de 2019, Portugal no ha completat cap legislatura.

Així, els portuguesos acudiran, previsiblement al maig, a les urnes per quarta vegada en amb prou feines cinc anys i mig. Montenegro, que va guanyar les eleccions derivades d'una crisi política encara sense esclarir i que va propiciar la renúncia d'António Costa, ja ha avançat que tornarà a ser candidat.