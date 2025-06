Portugal.- La Policia de Portugal inicia una nova recerca de Madeleine McCann

MADRID 2 juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Judicial (PJ) de Portugal ha iniciat aquesta setmana una nova recerca en el sud del país de la nena britànica Madeleine McCann, desapareguda en 2007 en la localitat lusitana de Lagos, a l'Algarve, quan tenia tres anys i es trobava de vacances amb la seva família.

La PJ "està complint una ordre europea d'investigació, emesa per les autoritats alemanyes i autoritzada pel coordinador de la Fiscalia del Districte de Faro, amb la finalitat d'executar diverses investigacions, en concret ordres de registre que es duran a terme entre el 2 i 6 de juny a Lagos", resa un comunicat.

L'ordre de registre va ser emesa per la Fiscalia de Braunschweig, que duu a terme diligències contra un ciutadà alemany sospitós de cometre l'assassinat de McCann: "Totes les proves recollides seran lliurades a agents del Servei Federal de la Policia Criminal d'Alemanya, prèvia autorització de la Fiscalia", ha explicat.

Les autoritats alemanyes van prendre la iniciativa en el cas des que van identificar a Christian B., de 48 anys, com el seu principal sospitós en 2020, encara que no han trobat proves suficients per presentar càrrecs. Aquest home, que es troba actualment a la presó per un altre delicte, ha negat reiteradament qualsevol implicació.