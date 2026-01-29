Portugal declara l'estat d'emergència a les zones més afectades per la borrasca Kristin

Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin
MADRID 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha declarat aquest dijous l'estat d'emergència a les zones més afectades per la borrasca Kristin, que s'ha saldat amb la mort de cinc persones i ha provocat inundacions, a més de talls a les carreteres i en el subministrament elèctric.
"El president de la República ha estat informat prèviament pel primer ministre de la decisió del govern de declarar l'estat d'emergència de conformitat amb la llei de protecció civil", ha assenyalat la presidència portuguès en un comunicat.
Tant el president com el primer ministre, Luís Montenegro, tenen previst visitar les zones més afectades, incloent-hi el districte de Leiria --on centenars de residents encara no tenen electricitat, aigua o comunicacions-- i Coïmbra, on el nivell de destrucció és notable.
Montenegro ha explicat en unes declaracions a la premsa aquest dijous que ara la prioritat del Govern portuguès és augmentar "la preparació quant a recursos i mitjans disponibles" per abordar les situacions "més urgents i restablir la normalitat".
El pas de la borrasca ha provocat quatre morts al districte de Leiria i una víctima mortal a Vila Franca de Xira. El mal temps ha provocat danys no només a carreteres i habitatges, sinó també en els cultius. Les autoritats locals han advertit a més del risc d'inundacions per la pujada de l'aigua dels rius.