Portugal celebra les terceres eleccions en tres anys sota l'ombra, un cop més, de la ingovernabilitat

Habitatge, sanitat i corrupció han marcat la campanya d'unes eleccions que no es poden tornar a repetir fins a d'aquí a un any

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

Portugal acudeix aquest diumenge a les urnes per tercera vegada en tres anys sota l'ombra, un cop més, de la ingovernabilitat; les enquestes no preveuen importants canvis pel que fa a les passades eleccions anticipades, convocades després de no superar el primer ministre conservador Luís Montenegro una moció de confiança sobre un possible conflicte d'interessos entorn dels seus negocis familiars.

Així, en l'última enquesta publicada aquesta setmana, la coalició de Montenegro --Aliança Democràtica (AD)-- continua al capdavant amb una intenció de vot del 32%, una xifra superior a la del 2024 i que va propiciar una fràgil governabilitat en la qual depenia de l'abstenció dels socialistes per poder tirar endavant el seu programa.

El gran beneficiat d'aquelles eleccions va tornar a ser l'ultradretà Chega, que es va afermar clarament com a tercera força política, si bé Montenegro continua descartant qualsevol aliança fins i tot a risc de no explicar com va passar el 2024 amb una majoria estable, que en aquest cas podria aconseguir amb Iniciativa Liberal.

En aquest context el president Marcelo Rebelo de Sousa, ha animat la ciutadania a acudir a votar pensant en l'estabilitat de Portugal, però també en la d'Europa. "El món està com està, no està fàcil, està més difícil que fa uns anys", va dir diumenge passat quan va acudir a deixar el seu vot de manera anticipada.

Davant de la possibilitat que cap candidat aconsegueixi majoria suficient, Rebelo de Sousa ha recordat als portuguesos que no hi haurà eleccions noves durant els pròxims dotze mesos, ja que l'Assemblea no es pot dissoldre ni en els primers sis mesos de mandat presidencial ni en els últims sis, com és el seu cas.

Malgrat aquesta volatilitat política, que podria no quedar solucionada amb aquestes eleccions, Portugal ha gaudit de certa estabilitat econòmica des del 2016. No obstant això, entre la població, els salaris baixos i el difícil accés a l'habitatge continua pesant més que el creixement anual del 2% del seu PIB.

UNES ELECCIONS QUE NO VOL NINGÚ

Sota l'amenaça d'una comissió parlamentària, Montenegro va convocar una moció de confiança a l'Assemblea després que la premsa revelés que una consultora familiar havia rebut pagaments de fins a sis companyies que feien negocis amb el govern, la qual cosa va portar el president Rebelo de Sousa a avançar les eleccions.

Montenegro, que va arribar al poder després d'unes eleccions anticipades per un cas de corrupció que va esquitxar l'ex-primer ministre António Costa i que s'ha quedat en res, sempre ha negat haver-se'n beneficiat i ha recordat que abans d'assumir el lideratge del seu partit, va cedir les accions d'aquesta empresa a la seva dona i fills.

Convocar eleccions ha estat una jugada arriscada, tot i que controlada, ja que ningú a Portugal volia anar a les urnes. Ni els socialistes després de la seva derrota el març del 2024; ni Chega, que podria baixar algun punt percentual a favor de la coalició de Montenegro a causa d'aquesta incertesa parlamentària de la qual tant s'alerta.

HABITATGE, SANITAT I CORRUPCIÓ, GRANS EIXOS DE CAMPANYA

Montenegro ha demanat als electors que li permetin continuar amb el seu programa, que inclou retallades d'impostos, promeses de millores en l'afeblit sistema de salut, o un enduriment de les polítiques migratòries, clara picada d'ullet cap a aquests votants de Chega, el líder dels quals, André Ventura, ha hagut de deixar abans la campanya per problemes de salut.

No obstant això, si en el cas de Montenegro els seus detractors li retreuen un acostament als postulats de la ultradreta per captar el vot en aquests sectors, entre l'esquerra acusen el líder dels socialistes, Pedro Nuno Santos, de moderar el seu discurs en un intent per aconseguir el vot de centre.

Els socialistes es mantenen en xifres similars a les del 2024, obtenint, segons algunes de les últimes enquestes, entre el 26% i el 28% dels suports, mentre que la resta de forces a la seva esquerra continuen estancades.

El líder dels socialistes ha aprofitat la gran apagada de finals d'abril per erigir-se com a alternativa davant de la incapacitat, a parer seu, de Montenegro per gestionar grans crisis. "Va faltar veu de comandament i de tranquil·litat", va dir llavors.

Santos ha promès reforçar el sistema de salut amb la contractació de més mèdics i personal sanitari i incloent dins de la xarxa pública serveis com l'odontològic i de salut mental, així com millores en els plans de rebaixa d'impostos per als joves de 35 anys. Igual que Montenegro, aposta per la construcció de més habitatge per abaratir demanda l'actual.