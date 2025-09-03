El president de Portugal expressa les seves condolences a les famílies afectades "per aquesta tragèdia"
MADRID, 3 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 3 persones han mort i al voltant d'una vintena han resultat ferides després que aquest dimecres descarrilés el funicular de l'Elevador de la Glòria, a la capital de Portugal, Lisboa, on encara hi ha diverses persones atrapades.
L'accident ha tingut lloc minuts després de les 18.00 hores (hora local, 17.00 hora peninsular espanyola), a causa d'una avaria amb un cable. Els Bombers han desplegat més d'una vintena de vehicles terrestres i 62 efectius, mentre que la Policia Judicial ha acudit per investigar els fets, segons ha informat la cadena de televisió RTP.
El president de Portugal, Marcelo Rebel·lo de Sousa, ha lamentat "profundament" l'accident ocorregut aquesta tarda, "en particular les víctimes mortals i els ferits greus, així com els nombrosos ferits lleus".
Així mateix, ha expressat les seves "condolences i solidaritat amb les famílies afectades per aquesta tragèdia" i ha dit que "espera que les autoritats competents esclareixin ràpidament l'incident", segons resa un comunicat de la Presidència lusitana.
L'Elevador de la Glòria, que tenen capacitat per 43 persones, és molt popular entre els turistes que visiten la ciutat. L'última vegada que va descarrilar va ser al maig de 2018, deixant el servei paralitzat durant almenys un mes, però llavors no va haver ferits.