La xifra de militars israelians morts a Gaza s'eleva a 156

MADRID, 25 des. (EUROPA PRESS) -

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han informat que la xifra de militars israelians morts en l'ofensiva terrestre a la Franja de Gaza s'ha elevat a 156 des de l'inici de l'operació.

Les FDI han actualitzat aquest dilluns el balanç per incorporar dos nous noms, corresponents a militars de diferents brigades que van morir diumenge en batalles al nord de l'enclavament. Un altre soldat va resultar ferit en un d'aquests combats.

El Govern de Benjamin Netanyahu no es planteja ara com ara posar fi a l'ofensiva, llançada com a resposta als atemptats perpetrats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i que van deixar uns 1.200 morts. Més de 20.000 persones han mort a Gaza des de l'inici de l'operació israeliana.