P.Orient.- Turquia tanca el seu espai aeri i marítim a Israel per l'ofensiva a la Franja de Gaza

El Govern de Turquia ha anunciat aquest divendres el tancament del seu espai aeri i marítim a Israel, més d'un any després de confirmar la suspensió de les relacions comercials bilaterals, en protesta per la seva ofensiva a la Franja de Gaza, on han mort més de 63.000 palestins des del 7 d'octubre de 2023.
"Hem tallat completament el nostre comerç amb Israel. No permetem que els vaixells turcs atraquin en ports israelians. No permetem que els avions israelians entrin en el nostre espai aeri. (...) No permetrem que els bucs portacontenedores que transporten armes i municions a Israel entrin en els nostres ports, ni que les aeronaus entrin en el nostre espai aeri", ha declarat el ministre d'Exteriors turc, Hakan Fidan.
Durant una reunió extraordinària del Parlament turc sobre Gaza a Ankara, ha assegurat que "cap altre país al món ha pres més mesures que Turquia en matèria de sancions", tallant, per exemple el comerç bilateral de forma plena, i ha remarcat que han "implementat nombroses mesures diplomàtiques, legals i comercials" contra les autoritats israelianes", segúnr recull l'agència de notícies Anadolu.
Així, ha assenyalat que els atacs israelians contra Gaza, Líban, Iemen, Síria i Iran durant aquest any són accions que "ignoren" el Dret Internacional i "podrien arrossegar a tota la regió al caos". "Aquesta actitud imprudent (d'Israel) és l'indicador més clar d'una mentalitat d'Estat terrorista que desafia l'ordre internacional i està lluny d'assumir la seva responsabilitat", ha agregat.
En aquest sentit, ha assegurat que "les atrocitats comeses a Gaza ja han estat registrades com una de les pàgines més fosques de la història de la humanitat", si bé ha emfatitzat que la "resistència" del poble palestí "canviarà el curs de la història, es convertirà en símbol dels oprimits i sacsejarà els fonaments d'un ordre (internacional) corrupte".
Les autoritats turques ja van suspendre les seves relacions comercials directes amb Israel al maig de 2024 fins que aquest permetés l'entrada d'ajuda ininterrompuda d'ajuda humanitària a l'enclavament palestí. Prèviament, com a mesura de pressió, havia prohibit l'exportació de productes com a acer i formigó.