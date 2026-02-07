Trump prepara una reunió de la Junta de Pau per a Gaza a Washington abans que acabi febrer

Europa Press/Contacto/Mehmet Eser
MADRID 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, està ultimant els preparatius per a una reunió aquest mes a Washington dels líders internacionals que conformen l'anomenada Junta de Pau per a Gaza, columna vertebral dels seus esforços de pau a Orient Pròxim.
Fonts oficials nordamericanes han informat a l'agència Bloomberg que hi ha fins i tot una data provisional, el proper dia 19. Aliats de Trump i membres de la junta com el primer ministre hongarès, Viktor Orban, han informat que viatjaran a Estats Units "dintre de dues setmanes", sense referir-se explícitament a la trobada.
La junta és un element central del pla de 20 punts de Trump que va ajudar a negociar un alto-el-foc en la guerra entre Israel i Hamás a l'octubre. Trump va encapçalar la reunió inicial dels membres del grup (unes 20 nacions, entre elles Bielorússia, Azerbaidjan i Hongria) a Davos, Suïssa, al gener, en el marc del Fòrum Econòmic Mundial.
La reunió d'aquest mes serà la primera a Washington, on tindrà la seva seu la junta. Trump ha declarat que serà "la junta de líders més prestigiosa mai reunida".
Inicialment, la Casa Blanca la va descriure com un òrgan de supervisió limitat per ajudar a guiar a Gaza a través del desarmament i una transició tecnocrática, i va obtenir el suport de les Nacions Unides juntament amb el procés de pau més ampli al novembre.
Aliats europeus d'EUA, líders d'organitzacions internacionals i experts van expressar la seva confusió sobre la veritable intenció de la junta a mesura que les seves lineamientos han anat prenent forma.
L'esborrany de la carta constitutiva de l'organització, per exemple, ni tan sols esmentava a Gaza, i aliats com Regne Unit, França i altres membres de la Unió Europea es van mostrar prou preocupats com per mantenir-se al marge.
Més recentment, l'Administració Trump ha intentat dissipar les preocupacions sobre si la junta pretenia suplantar a l'ONU o tenir competències que s'estenguessin més enllà de Gaza, a pesar que el seu propi esborrany de carta constitutiva suggereix el contrari.
Trump va arremetre contra els aliats del Grup dels Set que han rebutjat la junta, amenaçant amb aranzels contra França i retirant una invitació al primer ministre canadenc, Mark Carney. Trump no va convidar a Dinamarca, el territori del qual de Groenlàndia ha dit en nombroses ocasions que vol confiscar.