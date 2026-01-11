Trump nomenarà als membres de la Junta de Pau per a Gaza en els propers dies

Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto
La Junta es reunirà per primera vegada en la tercera setmana de gener a Davos
MADRID, 11 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, nomenarà previsiblement en els propers dies als membres de la Junta de Pau per a la Franja de Gaza prevista en el pla de pau, i l'organisme es reunirà per primera vegada en Davos, Suïssa, coincidint amb la reunió del Fòrum Econòmic Mundial que se celebrarà entre el 19 i el 23 de gener, segons ha avançat un dels negociadors de Trump, el palestí-nord-americà Bishara Bahbá.
"Està previst que la Junta de Pau per a Gaza s'anunciï durant la setmana vinent i la primera reunió oficial tindrà lloc en els marges de Davos, en la tercera setmana d'aquest mes", ha afirmat Bahbá en un comunicat oficial.
Bahbá va ser un dels enviats de Trump que va negociar amb el Moviment de Resistència Islàmica per tancar l'acord que incloïa l'alto al foc que va entrar en vigor el passat 10 d'octubre.
La Junta de Pau estarà formada per altres caps d'Estat i de govern sota la presidència del propi Trump, segons el pla de pau de 20 punts acordat entre les parts a proposta de Washington.
Una vegada conformada la Junta de Pau es constituirà un govern que reemplaze a l'executiu d'Hamás per a Gaza --la Comissió Administrativa Palestina--, s'enviarà una força de manteniment de la pau i s'obrirà la porta a les inversions i fons per a la reconstrucció de l'enclavament palestí.
Fins al moment només es coneix a un dels membres de la Junta, el diplomàtic búlgar Nicolai Mladenov, qui exercirà el càrrec de director executiu de la Junta de Pau.
Mladenov es va reunir dijous passat a Jerusalem amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el divendres amb el vice-president de l'Autoritat Palestina, Husein al Sheij.
El diplomàtic ha estat ministre d'Exteriors i Defensa de Bulgària i va ser enviat especial de l'ONU per a les negociacions de pau a Orient Pròxim de 2015 a 2020. Prèviament, es va exercir com a representant especial de l'ONU per la seva missió d'assistència a l'Iraq, la UNAMI.
El seu nom va aparèixer en l'escàndol dels Papers de Pandora com a propietari beneficiari d'una companyia 'offshore' anomenada Afron Enterprises en el paradís fiscal de les Seychelles. Mladenov va negar les acusacions i va dir que va fundar l'empresa per desenvolupar una pràctica de consultoria que mai va operar a causa de la seva participació a l'ONU.
Com a director executiu de la Junta s'encarregarà de gestionar la situació i d'informar de l'evolució dels esdeveniments a Trump. El seu organisme, cal recordar, operarà sota el mandat de la Resolució 2803 de l'ONU , que estableix també el desplegament de l'anomenada Força Internacional d'Estabilització, encara en preparatius, i la creació de la Comissió Administrativa Palestina, un "govern en funcions" de tecnòcrates palestins que respondran davant de la junta internacional.