Trump: l'ofensiva a Gaza ciutat "podria resultar en l'alliberament" d'ostatges

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que l'ofensiva a gran escala d'Israel per intentar prendre la ciutat de Gaza és un major risc per als ostatges a la zona però "també podria resultar en el seu alliberament".
Ho ha contestat durant una compareixença a la Casa Blanca quan li han preguntat si aquestes operacions suposen un major risc per als ostatges, i ha afegit que "també pot ser que siguin alliberats" i que "en una guerra passen moltes coses estranyes".
"Hi ha molts resultats que tenen lloc que mai pensaries que passaran", i també ha dit que hi ha uns 20 ostatges amb vida retinguts a Gaza. "32 més són morts; potser més, 38", i ha explicat que s'ha reunit amb les seves famílies, que demanen que siguin alliberats.
Trump ha concretat que els familiars dels ostatges morts sota captivitat a Gaza "volen els cossos dels seus fills, igual que si fossin vius". "És molt trist", i ha afegit que "molta gent morirà en aquests horribles túnels" i serà "molt dur" aconseguir l'alliberament dels segrestats.
L'ofensiva israeliana contra la Franja, llançada després dels atacs del 7 d'octubre de 2023, ha deixat fins avui més de 65.100 palestins morts, segons les autoritats gazatís, controlades per Hamas, enmig de les denúncies internacionals sobre les accions de l'Exèrcit d'Israel, especialment entorn del bloqueig al lliurament d'ajuda.