Trump confirma que viatjarà a Israel i Egipte amb motiu de l'acord aconseguit per a Gaza

MADRID 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha confirmat aquest divendres que pròximament viatjarà a Israel, on parlarà al Parlament, i a Egipte en el marc de la possible signatura d'un acord per a la fi de la guerra de Gaza després de les negociacions dels últims dies entre Israel i Hamás.
"Aniré a Israel, parlaré a la Knesset, i després també aniré a Egipte", ha sostingut el mandatari nord-americà davant dels mitjans a la Casa Blanca. En aquesta mateixa compareixença ha sostingut que al Caire podria dur a terme negociacions amb les parts involucrades en l'acord per tancar "petits detalls".
L'inquilí de la Casa Blanca ja havia avançat la seva intenció de viatjar a Orient Mitjà fa diversos dies, encara que no havia desvetllat encara les seves destinacions. De moment, tampoc ha donat més detalls de quina serà la planificació exacta d'aquest viatge, encara que ha lliscat la possibilitat que hi hagi presència d'altres líders internacionals.
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va convidar a Trump a pronunciar un discurs davant del Parlament en la seva futura visita a Israel, sense al·ludir a dates, després d'una conversa "emotiva" en la qual tots dos es van felicitar per un "assoliment històric" que encara està per concretar-se.
L'Exèrcit d'Israel ha anunciat aquest divendres l'entrada en vigor de l'alto-el-foc aconseguit amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) a la Franja de Gaza a les 12.00 hores (les 11.00 hores en l'Espanya peninsular i Illes Balears), després de completar la seva primera fase del replegament en el marc de l'acord aconseguit al fil de la proposta presentada la setmana passada pel president d'Estats Units.