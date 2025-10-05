Trump avisa a Hamás que serà "completament aniquilat" si insisteix a romandre en el poder a Gaza

MADRID 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha avisat al moviment palestí Hamás que serà "completament aniquilat" si decideix aferrar-se al poder a la Franja de Gaza durant les imminents negociacions a Egipte sobre el pla de pau nord-americà per a l'enclavament, i que contempla la instal·lació d'una "junta de transició" internacional.
Hamás ha declarat la seva preferència per la creació, en el seu lloc, d'un govern de tecnòcrates palestins sense ingerències internacionals, en el que es presumeix com una de les qüestions més espinoses que tractarà amb els negociadors israelians en les converses d'aquest proper dilluns a la ciutat de l'Arish.
En una conversa amb la cadena CNN a través de missatges de text, Trump ha demanat paciència a senadors republicans convençuts que Hamás està fent perdre el temps als negociadors. "Espero que Hamás aclareixi aviat si està compromès amb la pau. Només el temps ho dirà".
Finalment, el president nord-americà ha assegurat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, coincideix completament amb ell a l'hora de detenir la campanya de bombardejos de l'Exèrcit israelià a Gaza -- alguna cosa que encara no ha ocorregut per complet, segons porten denunciant aquest cap de setmana mèdics palestins -- i en la seva visió general per a un futur de pau a Orient Pròxim.