Tres morts, inclòs un menor, en nous atacs israelians a la Franja de Gaza malgrat l'alto-el-foc

MADRID 19 set. (EUROPA PRESS) -
Dos joves i un menor d'edat han mort aquest dissabte en atacs i bombardejos de les Forces Armades israelianes en diferents punts de la Franja de Gaza malgrat l'alto-el-foc formalment en vigor.
En el campament de refugiats de Nuseirat ha mort un menor d'edat com a conseqüència de la gravetat de les seves ferides després de ser traslladat a l'Hospital Màrtirs d'Al Aqsa, ha informat el diari palestí 'Filastín' citant fonts sanitàries.
A la ciutat de Gaza, al nord de l'enclavament palestí, ha mort un home identificat com Raeu Abú Aser després d'un bombardeig israelià al carrer Mushtaha, al barri de Shuhaiya. El cos ha arribat a l'Hospital Baptista.
També al nord de la Franja, concretament al campament de refugiats de Yabalia, ha mort Basir Munir al Barsh, fill del director General del Ministeri de Sanitat del govern gazià, Munir al Barsh, després d'un atac d'un dron israelià.
Un altre palestí ha resultat ferit en un atac israelià a Jan Yunis, al sud de la Franja de Gaza, segons fonts palestines, que denuncien trets, foc d'artilleria, demolicions i sobrevols de drons en diversos punts.
Des de l'entrada en vigor de l'alto-el-foc pactat l'octubre de 2025 han mort 1.386 persones i 4.784 han resultat ferides, segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat gazià. En total, des de l'inici de l'escalada iniciada el 7 d'octubre de 2023 han mort 73.821 palestins i 174.897 han resultat ferits.