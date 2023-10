P.Orient.- Sánchez confirma el segrest d'Illarramendi per Hamas i anuncia 4 milions més d'ajuda a Gaza

MADRID, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern en funcions espanyol, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dimarts que l'espanyol Iván Illarramendi es troba segrestat pel grup terrorista Hamas, al que ha demanat el seu immediat alliberament, al mateix temps que ha anunciat 4 milions d'euros més d'ajuda humanitària per a la Franja de Gaza.

Sánchez ha comparegut desde la Moncloa en una declaració sense preguntes al final de la reunió extraordinària de líders europeus sobre la situació a Pròxim Orient arran de l'atac d'Hamas contra Israel i la crisi humanitària desencadenada pels bombardejos israelians contra la Franja de Gaza.

En aquest sentit, ha destacat la importància que "la UE es mantingui ben coordinada i unida" i ha repassat la posició comuna adoptada pels Vint-i-set a la seva declaració d'aquest diumenge que passa per la "condemna rotunda dels horribles atemptats terroristes" de Hamas i per "el reconeixement del dret d'Israel a defensar-se en l'estricte respecte al Dret Internacional i en particular al Dret Internacional Humanitari".

Així mateix, també inclou la "exigència de l'alliberament immediat, sense condicions de tots els ostatges, inclòs el nostre compatriota Iván Illarramendi", ha subratllat, confirmant per primera vegada que l'espanyol està en mans de Hamas poc després que el Ministeri d'Exteriors israelià l'hagués avançat en incloure la bandera espanyola entre la dels 42 països que tenen nacionals segrestats.

Així mateix, ha afegit Sánchez, els Vint-i-set coincideixen que "Israel ha de garantir a tot moment l'accés de l'ajuda humanitària a Gaza i la protecció de la població civil" en aquest territori.

En aquest sentit, ha anunciat que al primer paquet d'un milió d'euros per a ajuda humanitària anunciat la setmana passada, el Govern afegirà altres quatre milions d'euros addicionals d'aquí a final d'any, per la qual cosa durant el 2023 l'ajuda a la cooperació i l'ajuda humanitària a Palestina s'elevarà a 21,5 milions, gairebé un 30% més que el 2022.