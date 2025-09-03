MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha manifestat la seva "ferma oposició" al reconeixement d'un Estat palestí en una conversa telefònica que ha mantingut amb el seu homòleg francès, Jean-Noël Barrot, sobre un assumpte que ha abordat així mateix en una trucada separada amb el ministre d'Exteriors britànic, David Lammy.
"El secretari va transmetre la ferma oposició d'Estats Units a qualsevol reconeixement unilateral d'un Estat palestí, una mesura que recompensaria a (el Moviment de Resistència Islàmica) Hamás per l'ocorregut el 7 d'octubre i obstaculitzaria els esforços per portar de tornada a tots els ostatges", ha assenyalat en un breu comunicat el seu portaveu adjunt, Tommy Pigott, sobre una trucada que ha tingut lloc coincidint amb el creixent suport internacional al recocimiento de Palestina de cara a la propera Assemblea General de Nacions Unides a Nova York.
Aquest mateix dimarts, l'Elisi ha demanat a Washington que revoqui el veto a l'entrada de funcionaris palestins, inclòs el president de l'Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, els qui es veuran impedits de participar en l'esmentat cim previst aquest mes de setembre.
El cap de la diplomàcia nord-americana ha mantingut així mateix una conversa telefònica amb el seu parell britànic en la qual han "parlat sobre Hamás i la situació a Gaza, inclosos els esforços per portar de tornada a tots els ostatges", segons ha indicat Pigott.
Amb Lammy ha abordat també "la cooperació contínua en relació amb Iran, Sudan i Líban" mentre que han acordat seguir "treballant junts per posar fi a la guerra entre Rússia i Ucraïna mitjançant un acord negociat durador".