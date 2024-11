Qatar suspèn la seva mediació entre Israel i Hamás per falta d'acords

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Afers exteriors de Qatar ha informat aquest dissabte que paralitza les seves gestions de mediació entre Israel i el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) sobre el conflicte a la Franja de Gaza, per la falta d'avanços.

"Qatar va notificar a les parts fa deu dies, durant l'últim intent d'aconseguir un acord, que paralitzaria els seus esforços de mediació entre Hamás i Isarel si no s'aconseguia un acord en aquesta ronda", ha explicat en una nota oficial el portaveu del Ministeri, Mayed bin Mohamed a l'Ansari.

Doha ha indicat que "Qatar reprendrà aquests esforços amb els seus socis quan les parts demostrin la seva voluntat i la seva serietat per posar fi a la brutal guerra i a l'actual sofriment dels civils causat per les condicions humanitàries catastròfiques a la Franja".

Quan es donin aquestes condicions, "l'Estat de Qatar estarà en primera línia, realitzant tots els esforços positius per posar fi a la guerra i retornar als ostatges i presoners". Així, ha subratllat que "les informacions sobre la retirada de Qatar de la mediació per a un alto-el-foc a Gaza no són precises".

A l'Ansari ha explicat en declaracions a l'agència de notícies de Qatar QNA que "Qatar no accepta que la mediació sigui motiu de xantatge, com hem vist amb la manipulació des de la fi de la primera pausa i l'acord d'intercanvi de dones i nens". En particular retreu a les parts que s'hagin "retractat" de les obligacions pactades en la mediació i que hagin "aprofitat que segueixin les negociacions per justificar la guerra per finalitats polítiques espúries".

Qatar reitera en el comunicat el seu "ferm compromís" amb el suport al "germà poble palestí" i la reivindicació de "tots els seus drets", començant per un estat palestí independent amb les fronteres de 1967 i capital a Jerusalem Est.

A l'Ansari ha desmentit també les informacions sobre l'expulsió de la delegació de Hamás a Doha. "L'objectiu principal de l'oficina (de Hamás) a Qatar és servir de canal de comunicació entre les parts implicades, i aquest canal ha contribuït a aconseguir l'alto-el-foc en fases anteriors i ha servit per mantenir la calma a la Franja". "En aquest context és necessari obtenir informació de fonts oficials", ha afegit.