Portugal anuncia el reconeixement de Palestina com a Estat

MADRID 19 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Portugal ha anunciat que reconeixerà l'Estat de Palestina en el marc de la propera sessió de l'Assemblea General de Nacions Unides, prevista per a la setmana que ve, seguint els passos d'altres països com França, Austràlia, Regne Unit o Canadà.
"La declaració oficial de reconeixement tindrà lloc el diumenge 21 de setembre abans de la conferència d'alt nivell de la setmana vinent", ha informat aquest divendres el Ministeri d'Exteriors portuguès en un breu comunicat.
El titular d'Exteriors, Paulo Rangel, ja va avançar durant la seva visita al Regne Unit el dilluns, on es va reunir amb el seu parell britànica, Yvette Cooper, que no veia cap obstacle al reconeixement i que es reuniria amb el primer ministre, Luís Montenegro, i el president de Portugal, Marcelo Rebel·lo de Sousa, abans de confirmar la decisió.