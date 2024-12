El Parlament de Suïssa aprova una llei per il·legalitzar a Hamás durant cinc anys

MADRID 11 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Suïssa ha donat 'llum verda' a la llei per il·legalitzar al Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) durant cinc anys en represàlia pels atacs de les milícies palestines del 7 d'octubre de 2023 contra territori israelià, que es van saldar amb prop de 1.200 morts i 240 ostatges.

La legislació ha estat aprovada en el Consell Nacional aquest dimecres amb 168 vots a favor enfront de sis en contra dels Verds després del vistiplau del Consell dels Estats, la cambra alta, segons ha informat en un comunicat el Parlament suís.

Actualment, només els grups jihadistes Al-Qaeda i Estat Islàmic estan prohibits per llei al país. El Parlament suís té l'opció d'ampliar la prohibició de cinc anys mitjançant un procediment legislatiu ordinari.

El Govern va aprovar el passat mes de setembre un projecte de llei per il·legalitzar a Hamas i a grups "que li serveixen de tapadora" en considerar que són "organitzacions terroristes", una mesura que van defensar per reforçar la seguretat del país.

L'Executiu suís va determinar a la fi de novembre que no té competències per il·legalitzar al partit-milícia xiïta libanès Hezbolà després que dues comissions al·leguessin que el grup ha de prohibir-se al país per posicionar-se com a aliada d'Hamas.

L'ambaixador d'Israel davant de Nacions Unides, Danny Danon, ha felicitat aquest dimecres a Suïssa per la mesura i ha ressaltat en un missatge publicat a la xarxa social X que "és un pas necessari en la lluita del món lliure contra el terrorisme".

"Faig una crida a altres països de la comunitat internacional perquè adoptin mesures similars. Només junts podrem lluitar contra l'odi i la violència, així com garantir l'estabilitat i la seguretat", ha resolt Danon.