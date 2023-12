Netanyahu reitera que l'Autoritat Palestina no governarà Gaza mentre ell governi

MADRID, 6 des. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterat aquest dimecres que, mentre segueixi sent cap de govern, l'Autoritat Palestina no estarà al capdavant de la Franja de Gaza, en resposta a una informació sobre la disposició del president Mahmoud Abbas a acceptar-ne l'encàrrec.

"Mentre jo sigui el primer ministre d'Israel, això no passarà. Aquells qui eduquen als seus fills per al terrorisme, financen el terrorisme i recolzen famílies terroristes no podran governar Gaza després d'eliminar aHamás", ha escrit en el seu compte d'X.

Aquestes declaracions responen una informació d'Sky News, de què es fa ressò la televisió pública israeliana, en què el president Abbas diu que està disposat a acceptar el control de la Franja i Cisjordània.

Netanyahu ha estat insistint els últims dies que impedirà qualsevol tipus d'influència de l'Autoritat Palestina sobre la Franja quan acabi l'operació militar contra Hamás, en entendre que ambdues entitats estan unides en el seu compromís per destruir l'Estat d'Israel.

El futur polític de Gaza a mig termini segueix sense quedar clar. Israel, de moment, contempla l'establiment d'una zona de seguretat dins de la Franja, però els Estats Units ja ha dit que no està d'acord amb aquest pla, igual que altres actors molt més crítics, com Turquia.