Netanyahu rectifica i assegura que acceptaria un alto-el-foc amb el pla de Biden

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha rectificat aquest dilluns les declaracions del diumenge en què afirmava que només acceptaria un cessament de les hostilitats "parcial" en el marc d'un acord per a l'alliberament d'ostatges, i ha subratllat que està disposat a un alto-el-foc conforme al pla israelià presentat pel president nord-americà, Joe Biden, el 31 de maig.

Netanyahu ha assegurat durant una compareixença davant de la Knesset o Parlament israelià que recolza "la proposta israeliana (d'alto-el-foc) acollida pel president Biden". "La nostra posició no ha canviat", ha subratllat en declaracions recollides pel diari 'The Times of Israel'.

La proposta esbossada per Biden, el contingut complet de la qual no s'ha publicat, inclou alliberament d'ostatges en una primera fase a canvi d'un alto-el-foc provisional que podria convertir-se en definitiu en negociacions posteriors.

No obstant això, diumenge Netanyahu, en la primera entrevista concedida des del 7 d'octubre, estava "disposat a un acord parcial (...) que ens retornaria a alguns" dels segrestats però estaria encara així "obligat a seguir amb l'ofensiva després d'una pausa per aconseguir el nostre objectiu de destruir Hamás".

Aquest dilluns a la Knesset ha subratllat que "no posarem fi a la guerra fins que portem de tornada tots els ostatges". "No acabarem la guerra fins que eliminem Hamás i els veïns del sud puguin tornar amb seguretat a les seves cases".

La iniciativa israeliana esbossada per Biden inclou un alto-el-foc provisional en una primera fase, i en la segona derivaria en "una calma sostenible amb el cessament permanent de les operacions militars i de les hostilitats".