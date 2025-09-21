P.Orient.- Netanyahu promet "lluitar" contra l'onada de reconeixements a l'Estat palestí

"La comunitat internacional ens sentirà els propers dies", diu abans de viatjar a l'ONU
MADRID, 21 set. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre israelià, Benjamin Netanuyahu, ha assegurat que "lluitarà" a Nacions Unides i a qualsevol altre fòrum contra la "propaganda falsa" i l'onada de reconeixement internacional a l'Estat palestí, en considerar que posa en risc l'existència d'Israel i és "una recompensa absurda al terrorisme" de Hamas.
"La comunitat internacional ens sentirà els propers dies", ha dit, en una reunió de l'Executiu prèvia a viatjar a Nova York per participar en la sessió de l'Assemblea General de Nacions Unides. Durant aquest viatge Netanyahu preveu veure's de nou amb el seu "amic" Donald Trump, per quarta vegada des que el republicà va tornar a la Casa Blanca al gener.
Netanyahu tornarà a pujar al faristol de l'Assemblea General, per exposar "la veritat". "És la veritat d'Israel, però també la veritat objectiva que suposa la nostra lluita justa contra les forces del mal i la nostra visió d'una veritable pau", ha al·legat, segons declaracions difoses per la seva oficina.
Ha defensat "una pau mitjançant la força", dogma sobre el qual sustenta l'ofensiva militar llançada sobre la Franja de Gaza després dels atemptats del 7 d'octubre de 2023 i que supera els 65.000 morts en aquest enclavament, segons els últims balanços de les autoritats locals.
Netanyahu ha plantejat, en canvi, acostaments a Síria, país amb què ha obert un nou procés de diàleg que hauria deixat ja "avenços", i a Líban, amb qui hi ha fins i tot una "possibilitat de pau". "Les nostres victòries sobre Hezbola han obert una finestra d'inimaginables possibilitats", ha afegit, sense concretar.