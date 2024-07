P.Orient.- Netanyahu posa 4 condicions no negociables per a un acord amb Hamás

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha publicat aquest diumenge un nou llistat de 4 condicions "no negociables" amb vista a nous contactes amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) per al possible alliberament dels ostatges retinguts a la Franja de Gaza.

"Qualsevol acord permetrà Israel tornar al combat fins que es compleixin els seus objectius de guerra" és el primer enunciat. "No serà possible el tràfic d'armes a través de la frontera Gaza-Egipte per a Hamás" n'és el segon.

El tercer indica que "no serà possible el retorn de milers de terroristes armats al nord de la Franja de Gaza" i l'últim assenyala que "Israel maximitzarà el nombre d'ostatges vius que tornaran de la captivitat de Hamás", informa el diari 'The Times of Israel'.

Aquesta llista reitera la negativa del Govern israelià a detenir l'ofensiva terrestre a Rafá, amb l'argument que "és el que ha portat de tornada Hamás a la taula de negociacions".

Netanyahu "segueix defensant fermament els principis que ja han estat pactats per Israel", indica la declaració, que conclou recordant que "aquest marc ha estat acordat per Israel i ha estat avalat pel president (d'Estats Units, Joe) Biden" i "permetrà Israel recuperar els ostatges sense perjudicar els altres objectius de la guerra.

YAIR LAPID

La resposta del líder de l'oposició, Yair Lapid, ha estat immediata. Ha qüestionat la conveniència d'aquesta publicació enmig dels contactes.

"Tinc una resposta a l'anunci de l'Oficina del primer ministre: Per a què és bo? Estem en un moment crític de les negociacions. Les vides dels ostatges depenen d'això. Per què emetre aquests missatges provocatius. Com contribueix al procés?", ha apuntat.