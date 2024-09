P.Orient.- Netanyahu diu "escoltar" a les famílies dels ostatges després de filtrar-se una tibant conversa amb un pare

Danino acusa el primer ministre de preocupar-se més per la seva supervivència política que pel futur del país



MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat aquest dilluns que "escolta" als familiars dels ostatges segrestats pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) després que s'hagi filtrat a la premsa una tibant conversa amb un pare d'un segrestat mort a la Franja de Gaza.

"La meva esposa i jo assistim a reunions esquinçadores que simplement ens destrossen el cor", ha subratllat Netanyahu, agregant que "escolta" a les famílies sense jutjar i que farà "tot el possible per retornar als ostatges" a casa.

Les seves paraules es produeixen després que s'hagi difós un enregistrament en els mitjans israelians sobre una reunió entre el primer ministre i el rabí ortodox Elhanan Danino, pare d'Uri Danino, un ostatge mort sota captivitat a la Franja de Gaza.

En la conversa, el rabí acusa a Netanyahu d'"haver equipat" a Hamàs "com túnels i dòlars". "Tot va succeir mentre estaves en el càrrec. El meu fill va ser assassinat en un túnel que tu vas construir sota el teu comandament", assenyala.

Danino també critica al primer ministre per estar més preocupat per la seva supervivència política que pel futur del país. "Deixa de preocupar-te per guanyar escons, per les enquestes. Prou", assegura, segons ha recollit el diari 'The Times of Israel'.

El tibant intercanvi es va produir quan Netanyahu va cridar a la família d'Uri Danino, el cos de la qual va ser retornat a Israel després que les forces israelianes ho trobessin en un túnel de Rafah juntament amb les restes d'altres cinc ostatges, entre ells un ciutadà de nacionalitat israeliana-nord-americana.

Uri Danino, de 25 anys, va ser segrestat el 7 d'octubre per les milícies palestines durant la celebració del festival de música electrònica Supernova. En un primer moment va fugir del lloc, si bé després va tornar per ajudar a escapar a diversos assistents.