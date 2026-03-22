Netanyahu demana a la resta del món que s'uneixi a la guerra contra Iran

El ministre d'Exteriors acusa a Iran de cometre "crims de guerra" en atacar "poblacions civils sense significat militar"
MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha demanat aquest diumenge a la comunitat internacional que s'uneixi a la guerra contra Iran, al que ha acusat de llançar atacs contra la població civil, atacar llocs sagrats, "fer xantatge" a la comunitat internacional amb el seu bloqueig de l'estret d'Ormuz i, finalment, explicar entre els seus arsenals amb míssils de llarg abast, capacitats per aconseguir el continent europeu.
"Si volen proves que Iran està posant en perill al món sencer, les últimes 48 hores les han aportat", ha declarat Netanyahu durant una visita a la ciutat de Arad, atacada ahir per míssils iranians que van deixar desenes de ferits entre els 300, en total, denunciats per Israel després dels atacs iranians de les últimes hores al país. "Iran ha atacat una zona civil amb la intenció d'assassinar civils", ha afegit.
Netanyahu ha acusat a Iran de disparar contra la ciutat de Jerusalem, llar del Mur de les Lamentacions, l'Església del Sant Sepulcre i la Mesquita d'Al Aqsa, "els llocs sagrats de les tres religions monoteistes" i d'atacar la base militar britànica-nord-americana a la illa de Diego García, en l'oceà Índic, amb míssils de llarg abast.
Iran ha negat tota implicació en aquest incident i assegura des del principi de la guerra que tots els seus atacs tenen com a objectiu instal·lacions militars israelianes.
"Estan posant a tothom al punt de mira i estan impedint el tràfic marítim internacional i les rutes energètiques, i intentant fer xantatge al món sencer", en relació al bloqueig iranià sobre Ormuz. "Quantes proves més fan falta per demostrar que cal detenir a aquest règim?", s'ha preguntat Netanyahu.
"Israel i Estats Units estan treballant junts en nom del món sencer, i és hora que la resta de països s'uneixin", ha demanat Netanyahu una setmana després que el seu gran aliat, el president nordamericà Donald Trump, sol·licités una missió conjunta internacional per desbloquejar Ormuz que només ha rebut respostes vagues, quan no negatives.
"La crida del president Trump a la comunitat internacional perquè s'enfronti a aquest règim terrorista i fanàtic no és només una crida per la seguretat d'Estats Units i la d'Israel, sinó per la seguretat del món sencer. I és hora que actuïn", ha demanat.
UN CANVI DE RÈGIM
Minuts després, en entrevista a la corresponsalia de Fox News que li acompanyava en la visita a Arad ha insistit en les dues condicions de victòria fonamentals que s'ha marcat: l'eliminació completa dels programes nuclears i de míssils d'Iran, i forçar un canvi de govern a través d'una mobilització de la població iraniana.
"Els objectius en el primer àmbit són: desmantellar per complet el seu programa nuclear. Desmantellar per complet el seu programa de míssils. Desmantellar per complet la seva capacitat per produir els components de tots dos programes", ha indicat.
"Després", ha afegit, cal "crear les condicions perquè el poble iranià enderroqui aquesta tirania que els ha turmentat i els ha fet la vida miserable, i que està fent la vida miserable al món sencer".
"CRIMS DE GUERRA IRANIANS"
Poc després, el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, ha denunciat, també Iran ha comès crims de guerra en atacar durant les últimes 24 hores zones civils sense cap tipus de "significat militar".
"És evident que els crims de guerra del règim iranià es cometen en un barri completament civil, sense cap dimensió militar, i que el règim iranià ataca de forma exclusiva i deliberada a civils i poblacions civils", ha indicat el ministre d'Exteriors.
"No tenen cap significat ni rellevància militar. L'únic objectiu és el de fer mal al major nombre possible de civils. Per tant, és clarament un crim de guerra", ha insistit.
Saar ha afegit que, segons té entès, no hi ha constància encara de morts entre les files de l'Exèrcit israelià pels atacs iranians en resposta als bombardejos d'Israel i EUA que van començar el 28 de febrer. "Totes les víctimes dels atacs iranians, sense excepció, són civils. Així doncs, aquest simple fet permet comprendre aquesta tragèdia", ha manifestat.