Netanyahu demana perdó al primer ministre de Qatar i promet que no tornarà a atacar

Trump vol "encaminar les relacions entre Israel i Qatar cap a una senda positiva"
MADRID, 29 set. (EUROPA PRESS) -
La Casa Blanca ha informat aquest dilluns que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha demanat disculpes a l'homòleg de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, per l'atac contra la capital, Doha, que tenia com a objectiu una delegació de Hamas que negociava un alto-el-foc per a la Franja de Gaza.
"Netanyahu ha expressat el seu profund pesar per l'atac amb míssils d'Israel contra objectius de Hamas a Qatar, que va causar la mort accidental d'un funcionari de Qatar. A més, ha lamentat que, en atacar líders de Hamas durant les negociacions per alliberar els ostatges, Israel violés la sobirania de Qatar i ha afirmat que no tornarà a dur a terme un atac similar en el futur", diu un comunicat.
Al Thani ha "acollit amb satisfacció aquestes garanties" i ha "emfatitzat la disposició de Qatar a seguir contribuint significativament a la seguretat i l'estabilitat regionals". "Netanyahu ha expressat el seu compromís amb la mateixa", ha afegit la Presidència nord-americana.
La disculpa de Netanyahu ha tingut lloc des de la pròpia Casa Blanca, on ha estat rebut pel president nord-americà, Donald Trump, i han trucat al primer ministre de Qatar, en una conversa telefònica trilateral. Durant la conversa, Trump ha expressat el "desig d'encaminar les relacions entre Israel i Qatar cap a una senda positiva després d'anys de greuges i malentesos mutus".
Al Thani i Netanyahu han "acceptat la proposta" de Trump d'"establir un mecanisme trilateral per millorar la coordinació, optimitzar la comunicació, resoldre els greuges mutus i enfortir els esforços col·lectius per prevenir amenaces". També han "subratllat el seu compromís compartit de treballar junts de forma constructiva i dissipar les percepcions errònies, alhora que consoliden els vincles amb Estats Units".
A més de les tensions entre Israel i Qatar per l'atac, els tres líders han "discutit una proposta per posar fi a la guerra a Gaza, les perspectives d'un Pròxim Orient més segur i la necessitat d'una major entesa entre els seus països". I Trump ha elogiat tots dos líders per la seva "disposició a avançar cap a una major cooperació en benefici de la pau i la seguretat per a tots".