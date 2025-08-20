Netanyahu demana a l'Exèrcit que acceleri els terminis per prendre la ciutat de Gaza

MADRID 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat a les Forces de Defensa (FDI) que "escurcin" els terminis "per prendre el control dels últims bastions terroristes i garantir la derrota d'Hamas" a la Franja de Gaza, amb vista entre altres coses a prendre la capital gaziana.
El Govern de Netanyahu va aprovar el 8 d'agost la intensificació d'aquesta ofensiva i en les últimes hores ha acabat de perfilar els plans concrets, que contemplen la trucada a files de desenes de milers de reservistes. Preveu, a més, el desplaçament massiu dels habitants de la ciutat de Gaza.
"Junts guanyarem", ha proclamat el primer ministre, en un comunicat en el qual ha volgut expressar també la seva "gran estima" pels reservistes que ja han començat a ser mobilitzats i per les seves famílies, així com pel conjunt de membres de les Forces Armades.
Els nous plans militars israelians han rebut el rebuig pràcticament generalitzat de la comunitat internacional, que qüestiona el que consideren una nova violació del Dret Internacional i un primer pas per a un agreujament de la crisi humanitària a la Franja.
Més de 62.100 palestins han mort a Gaza per l'ofensiva militar llançada per Israel l'octubre de 2023, segons l'últim balanç publicat aquest dimecres per les autoritats gazianes, que han confirmat altres 58 morts i 185 ferits en les últimes 24 hores.