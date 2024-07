P.Orient.- Netanyahu critica la CIJ i el TPI en el Congrés dels EUA

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha criticat aquest dimecres la Cort Internacional de Justícia (CIJ) i el Tribunal Penal Internacional (TPI) per les seves decisions sobre l'ofensiva israeliana contra la Franja de Gaza, durant un discurs en el Congrés dels Estats Units.

Netanyahu ha afirmat davant dels congressistes nordamericans a Washington que la decisió de la CIJ --que demanava a Israel garantir l'entrada d'ajuda a la Franja-- és una "absoluta i completa ximpleria", assegurant a més que és una "fabricació".

"És una completa mentida. Israel ha permès que més de 40.000 camions entrin a Gaza. Això és mig milió de tones d'aliments i això és més de 3.000 calories per cada home, dona i nen a Gaza", ha defensat.

Ha afegit que, si hi ha palestins a l'enclavament que no tenen prou menjar, no és perquè Israel estigui bloquejant la seva entrada, sinó perquè el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) "l'està robant".

Sobre la milícia palestina, ha ressaltat que "fa tot el que està al seu abast per posar en perill els civils palestins". "Disparen coets des d'escoles, hospitals, mesquites. Fins i tot disparen contra la seva pròpia gent quan intenten sortir de la zona de guerra", ha dit.

"Fins aquí aquesta mentida, però aquí n'hi ha una altra: el fiscal del TPI acusa Israel d'atacar deliberadament civils. De què dimonis està parlant? L'Exèrcit d'Israel ha llançat milions de fulletons, enviat milions de missatges de text i realitzat centenars de milers de trucades per treure els civils palestins del perill", ha dit.

Netanyahu ha afirmat que, igual que "durant segles" s'han abocat mentides contra el poble jueu, ara està passant el mateix amb l'Estat jueu. "Les escandaloses calúmnies que pinten Israel com a racista i genocida tenen com a objectiu deslegitimar Israel, demonizar el poble jueu", segons ell.

Així, ha dit que la població està "sent testimoni d'un atroç augment de l'antisemitisme a Estats Units i a tot el món". "Allà on veiem el flagel de l'antisemitisme, hem de condemnar-lo inequívocament i combatre'l", ha afegit.

La fiscalia del TPI va demanar al maig l'emissió d'ordres d'arrest de Netanyahu, del seu ministre de Defensa, Yoav Gallant, i també de diversos alts càrrecs de Hamás, per suposats crims de guerra i contra la Humanitat arran dels atacs del 7 d'octubre per part del grup i arran de la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza.

Per la seva banda, la CIJ va ordenar a Israel detenir immediatament la seva ofensiva militar sobre la ciutat de Rafá, en el sud de la Franja de Gaza, i va instar al Govern israelià a permetre l'entrada sense restriccions a la Franja a qualsevol comissió que Nacions Unides decideixi establir per investigar un possible genocidi en l'enclavament palestí.