Netanyahu condiciona la fi de la guerra a Gaza a la implementació del "pla de reubicació" de Trump

El cap de Govern israelià diu estar preparat per a un "alto el foc temporal" per alliberar els ostatges

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha exigit aquest dimecres per primera vegada de forma pública la implementació de la proposta del president nord-americà, Donald Trump, per expulsar dos milions de palestins de la Franja de Gaza a altres països del món àrab com a condició per posar fi a la guerra en l'enclavament.

Netanyahu ha afirmat que està "llest per posar fi a la guerra sota condicions clares que garanteixin la seguretat d'Israel", incloent-hi que tots els ostatges "tornin a casa", que el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) deposi les armes, "que renunciï al poder, que els seus líders siguin exiliats, que Gaza estigui totalment desarmada i duguem a terme el pla de Trump, tan correcte i revolucionari".

En la seva primera roda de premsa en cinc mesos, el cap de Govern israelià s'ha mostrat preparat per a un "alto el foc temporal" per alliberar als ostatges que continuen a la Franja des d'octubre de 2023, confirmant que 20 d'ells continuen vius.