P.Orient.- Netanyahu autoritza una delegació negociadora a viatjar al Caire per negociar un alto el foc a Gaza

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

L'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha autoritzat a una delegació de negociadors a viatjar a la capital d'Egipte, el Caire, per continuar amb les converses indirectes amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) per intentar aconseguir un possible alto el foc a la Franja de Gaza.

L'oficina ha indicat en un comunicat recollit pel diari 'The Times of Israel' que "totes les seves exigències" estan en línia amb la proposta de maig, en al·lusió al text presentat pel president nord-americà, Joe Biden.

Així mateix, ha assegurat que Israel "no ha afegit gens" a la proposta, mentre que Hamàs ha exigit "desenes de canvis". Igualment, ha recordat que l'"obstacle" per a un possible acord en l'enclavament palestí és el líder d'Hamàs a Gaza, Yahya Sinwar.

"(Netanyahu) està disposat a transitar un llarg camí per alliberar als ostatges que són tan importants per a ell, preservant al mateix temps la seguretat d'Israel i impedint les condicions que poguessin permetre a Hamàs recuperar el control de la Franja, amenaçar a Israel i dur a terme més massacres com el 7 d'octubre", ha resolt.

Les negociacions per intentar aconseguir un alto-el-foc a Gaza han perillat en les últimes hores a causa de la mort del cap del braç polític d'Hamàs, Ismail Haniye, en un atac atribuït a Israel i dut a terme a la capital de l'Iran, Teheran.