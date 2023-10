Netanyahu anuncia una ampliació de la "invasió terrestre" sobre Gaza

Titlla d'hipòcrites els qui denuncien crims de guerra israelians



El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat aquest dissabte que el Govern ha aprovat una ampliació de la "invasió terrestre" a la Franja de Gaza.

"Hem aprovat per unanimitat ampliar la invasió terrestre. El nostre objectiu és concret: derrotar un enemic assassí", ha afirmat en una compareixença oficial des de Tel Aviv recollida per la premsa israeliana.

Ara comença una "segona fase" amb l'entrada de més forces terrestres a Gaza des de la nit de divendres. L'objectiu és la "destrucció de la capacitat militar i de govern de Hamás i la tornada dels ostatges".

"Els nostres comandants que lluiten en territori enemic saben que la nació i els dirigents nacionals són amb ells", ha dit. "Estan decidits a eradicar aquest mal d'aquest món, per la nostra existència i, jo afegiria, per tota la humanitat".

Netanyahu ha rebutjat que les Forces Armades estiguin cometent crims de guerra: "Els qui acusen les Forces de Defensa d'Israel de crims de guerra són hipòcrites. Demano als civils de Gaza que evacuïn cap al sud de la Franja de Gaza (...). L'enemic utilitza cínicament hospitals i refugis (...). Israel lliura una batalla per la humanitat i contra els bàrbars".

Quant als ostatges, s'ha reunit aquesta mateixa tarda amb els seus familiars. "Em dol el cor quan em reuneixo amb les famílies dels ostatges. Els he assegurat que esgotaríem totes les vies per aconseguir la tornada a casa dels seus éssers estimats. La seva situació és un crim contra la humanitat", ha subratllat.

Netanyahu ha destacat a més les "àmplies" relacions que ha forjat Israel des de l'inici del conflicte amb els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, França "i molts altres països europeus". "Ens han expressat no només el seu suport, sinó el seu fort desig de la nostra victòria".

Quant al desenvolupament de l'ofensiva, ha recordat que en una primera fase es van llançar "atacs aeris massius" que han suposat "un dur cop per a l'enemic". "Hem eliminat molts terroristes. No obstant això, només estem en el començament. La batalla dins de la Franja de Gaza serà difícil i llarga. Aquesta és la nostra segona guerra d'independència. Aquesta és la missió de la meva vida".

No obstant això, no ha assumit cap responsabilitat pels atacs de Hamás del 7 d'octubre. "Quan acabi la guerra respondrem totes les preguntes. Hi ha hagut una terrible negligència. No quedarà pedra sobre pedra. Ara la meva missió és salvar el país", ha dit en resposta a una pregunta de la premsa.