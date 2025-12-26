2 morts en un atac amb arma blanca i atropellament en punts al nord d'Israel

NIR ALON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Arxiu
MADRID 26 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort aquest divendres en un atac amb arma blanca i atropellament en diversos punts del nord d'Israel, i després el sospitós ha estat tirotejat, per una persona que hi havia a la zona, i posteriorment l'han detingut les forces de seguretat.
El servei d'emergències Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha dit en el seu compte en Telegram que una de les víctimes és un home de 68 anys probablemente atropellat i una adolescent de 18 anys apunyalada en una parada d'autobús.
La Policia d'Israel ha dit que l'assaltant ha estat "neutralitzat" per una persona armada que va obrir foc contra ell, i que pot ser un atac en diversos punts que va començar a Beit Shean, prop de la frontera amb Cisjordània, i va acabar en un encreuament prop d'Afula, on el sospitós va ser tirotejat.
El cap de la Policia israeliana, Danny Levy, ha subratllat en declaracions a la premsa que és "un incident molt greu" i ha donat les gràcies a un "oficial de seguretat" que va tirotejar l'assaltant, segons ha recollit el diari 'The Times of Israel'.
"L'incident ha acabat, el terrorista va ser neutralitzat. Seguim operant en el relatiu al terrorista i la seva família, investigant els fets amb el Shin Bet i altres oficials de seguretat", ha manifestat en referència a la identitat i residència de l'atacant.
El ministre de Defensa d'Israel, Israel Katz, ha ordenat a l'Exèrcit que actuï "amb força i de forma immediata" a la ciutat cisjordana de Qabatiya, on potser resideix el sospitós, segons un comunicat de la seva oficina.
Així, ha destacat que les forces de seguretat treballaran per "situar i detenir qualsevol terrorista i copejar la infraestructura terrorista a la localitat". "Qualsevol que recolzi el terrorisme pagarà un preu alt", ha advertit.