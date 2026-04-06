Moren set palestins en nous atacs d'Israel a Gaza malgrat l'alto el foc

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats gazatíes, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás), han informat aquest dilluns que almenys set palestins han mort en nous atacs d'Israel durant les últimes 24 hores malgrat l'alto el foc aconseguit per posar en marxa el pla de pau del president nordamericà, Donald Trump, per a l'enclavament palestí.
El Ministeri de Sanitat ha informat en un comunicat que altres 17 persones han resultat ferides durant l'últim dia en l'enclavament. Això situa en 723 els morts i 1.990 els ferits des de l'entrada en vigor de la treva.
A més, 759 cadàvers han estat recuperats en zones de les quals es van retirar les tropes israelianes, segons aquestes mateixes informacions, recollides pel diari palestí 'Filastin', afí al grup armat.
Així mateix, ha especificat que des de l'inici de l'ofensiva israeliana en resposta als atacs del 7 d'octubre de 2023 --que van deixar uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats a Israel, segons el balanç oficial-- s'han documentat 72.302 "màrtirs" i 172.090 ferits, si bé encara hi ha cadàvers sota els enderrocs i tirats als carrers, per la qual cosa la xifra podria augmentar.