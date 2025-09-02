P.Orient.- Moren 11 persones, inclosos 7 nens, en un atac d'Israel contra persones que buscaven aigua a Gaza

Hamas acusa Netanyahu de "llançar una guerra oberta contra civils innocents" i demana una intervenció "immediata" de l'ONU
MADRID, 2 set. (EUROPA PRESS) -
Almenys 11 persones, entre elles 7 nens, han mort aquest dimarts a causa d'un bombardeig executat per l'Exèrcit d'Israel quan intentaven recollir aigua a la ciutat de Khan Yunis, en el sud de la Franja de Gaza, enmig de l'ofensiva de les tropes israelianes contra l'enclavament després dels atacs del 7 d'octubre de 2023.
Segons les informacions recollides pel diari palestí 'Filastin', les víctimes han estat atacades per un dron en Al-Mauasi, declarada per les tropes israelianes com una "zona segura", sense que l'Exèrcit d'Israel s'hagi pronunciat sobre aquest tema. Fonts Mèdiques citades per l'agència palestina de notícies WAFA han confirmat que entre els morts hi ha 7 nens.
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha indicat que l'atac, junt amb una altra "massacre" a la ciutat de Gaza que va deixar almenys 10 civils morts, "revelen la naturalesa feixista de l'enemic", al mateix temps que ha reiterat que "suposen crims de guerra" que "requereixen una intervenció immediata del Consell de Seguretat de Nacions Unides".
Ha carregat contra Israel per "continuar la seva destrucció sistemàtica dels barris de Gaza com a part d'un acte de genocidi i neteja ètnica" a través d'"intensos bombardejos aeris i de l'ús de robots carregats d'explosius", la qual cosa ha descrit com "una violació sense precedents del Dret Internacional".
El grup islamista palestí ha acusat el Govern de Benjamin Netanyahu, al que ha titllat de "criminal de guerra", de "llançar una guerra oberta contra civils innocents, particularment a la ciutat de Gaza" per intentar executar "un genocidi i un desplaçament forçós" a través de "massacres i destrucció".
En aquest sentit, ha ressenyat que els Estats Units "obstrueix" l'adopció de mesures internacionals contra Israel, la qual cosa ho converteix en "soci en uns crims contra la humanitat que la història mai perdonarà". "Els responsables han de rendir comptes, sense importar el temps que sigui necessari per a això", ha dit.
Per això, Hamas ha demanat a la comunitat internacional que "adopti mesures efectives" i "pressioni" a Israel per "detenir el genocidi que és comès per l'ocupació sionista a la Franja de Gaza i fer front als seus projectes, que amenacen la seguretat i la pau en tota la regió".
L'ofensiva israeliana després dels atacs del 7 d'octubre de 2023, ha deixat fins avui més de 65.600 palestins morts i més de 160.000 ferits, segons les autoritats gazianes, controlades per Hamas, enmig de les denúncies internacionals sobre les accions de l'Exèrcit d'Israel en l'enclavament i la fam registrada a Gaza a causa de les severes limitacions al lliurament d'ajuda humanitària.