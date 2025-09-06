Milers d'israelians es manifesten contra Netanyahu i a favor d'un acord pels ostatges

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
Milers de persones han sortit un dissabte més als carrers de ciutats israelianes per exigir un acord que alliberi els ostatges retinguts a la Franja de Gaza des de l'atac de les milícies palestines del 7 d'octubre de 2023 i per advertir al primer ministre, Benjamin Netanyahu, del risc d'una incursió terrestre a la ciutat de Gaza.
La manifestació més nodrida ha tornar a ser la de Tel Aviv, on els assistents han interpel·lat al president nord-americà, Donald Trump, perquè faciliti un acord. "President Trump, salvi els ostatges ja!", deia la pancarta principal de l'acte, celebrat en la rebatejada com a plaça dels Ostatges.
Entre els intervinents hi ha l'exostatge Ilana Gritzewsky, que s'ha lamentat perquè "encara" viu en "captivitat" i ha recordat qui va estar gran part del temps amb ella, l'ostatge Maten Zangauker, encara retingut: "El veig famolenc, assedegat, feble. Em pregunto si recorda com sona la meva veu, quin aspecte tinc", ha dit, segons el diari 'The Times of Israel'.
Gritzewsky ha acusat Netanyahu de perllongar la captivitat dels 48 ostatges vius restants "per motius polítics". "Mentre maten i els ostatges segueixen en la foscor, el primer ministre s'aferra a la seva butaca. L'enemic ens va segrestar, però els qui els mantenen allà 701 dies extra són vostès, els qui prenen les decisions", ha retret.
"No heu fet tot el possible. No heu fet prou. Perquè si ho haguéssiu fet, ells ja serien aquí", ha assegurat abans d'acusar al Govern de "trair els seus ciutadans".
També hi ha estat Orna Neutra, mare del militar segrestat i mort Omer Neutra i que ha criticat el pla per assaltar la ciutat de Gaza: "El Consell de Ministres ha decidit prendre Gaza sense planificar com evitar que els ostatges siguin assassinats. Qui no dona respostes avui portarà eternament la taca de la vergonya".
Divendres es va publicar una imatge d'un altre dels ostatges, Alon Ohel, la mare del qual, Idit Ohel, ha afirmat al Canal 12 que "amb prou feines pot reconèixer" El seu fill en el vídeo de propaganda publicat per les milícies del Moviment de Resistència Islàmica, les Brigades Ezzeldín al Qassam.
"Hem passat un cap de setmana molt complicat veient El meu fill. Hi ha moments en què amb prou feines puc reconèixer Alony", ha afirmat en referència al vídeo, en què també apareix Guy Gilboa-Dalal. "La seva veu està trencada. És evident que no està bé. No pot veure amb l'ull dret i no pot enfocar la visió", ha dit. "D'una banda ha estat commovedor després de tant temps sense veure-ho, però per una altra ha estat dur", ha afegit.