Lula compara l'ofensiva israeliana sobre Gaza amb l'Holocaust

Israel convoca l'ambaixador brasiler per traslladar-li una protesta formal



MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha comparat aquest diumenge l'ofensiva militar israeliana sobre la Franja de Gaza amb l'Holocaust comès per Adolf Hitler contra els jueus durant la Segona Guerra Mundial.

"Sap? El que està passant a la Franja de Gaza amb el poble palestí no existeix en cap altre moment històric. Però va existir quan Hitler va decidir matar els jueus", ha afirmat Lula, segons recull el diari 'Folha de Sao Paulo'.

Lula ha fet aquestes declaracions des d'Addis Abeba (Etiòpia), on assisteix com convidat a la cimera de la Unió Africana. Lula ha concedit una entrevista des del seu hotel en què s'ha referit a la "massacre" de Gaza i ha argumentat que el Consell de Seguretat de l'ONU "no té forces" per afrontar aquest tipus de conflictes.

"No tenim governança. La invasió de l'Iraq no va passar pel Consell de Seguretat de l'ONU. La invasió de Líbia no va passar pel Consell de Seguretat de l'ONU. La invasió d'Ucraïna no va passar pel Consell de Seguretat de l'ONU i la massacre de Gaza no va passar pel Consell de Seguretat de l'ONU", ha recordat.

"El Consell de Seguretat de l'ONU no pot fer gens en la guerra entre Israel i la Franja de Gaza. L'única cosa que pot fer és demanar pau per la premsa, però em sembla que Israel té el privilegi de no complir amb cap decisió emanada de l'adreça de les Nacions Unides", ha afegit.

CONVOCAT L'AMBAIXADOR

Després d'aquestes declaracions, el ministre d'Afers exteriors israelià, Israel Katz, ha anunciat que l'ambaixador brasiler serà convocat dilluns per traslladar-li una protesta formal.

"Les paraules del president del Brasil són vergonyoses i greus. Ningú perjudicarà el dret d'Israel a defensar-se. He ordenat a la gent de la meva oficina que demà convoquin l'ambaixador del Brasil per a una protesta formal", ha apuntat Katz en un missatge publicat a X.

BENJAMIN NETANYAHU

També el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha condemnat les paraules de Lula per haver "creuat una línia vermella". "Les declaracions del president del Brasil són vergonyoses i alarmants. És trivialitzar l'Holocaust i intentar fer mal al poble jueu i perjudicar el dret d'Israel a defensar-se", ha argumentat.

"Comparar Israel amb l'Holocaust nazi i amb Hitler és creuar una línia vermella. Israel lluita per la seva defensa i per garantir el seu futur fins a una victòria completa i ho fa respectant el dret internacional", ha assegurat. Netanyahu ha destacat la convocatòria de l'ambaixador brasiler per traslladar-li una "severa reprimenda".

Des del Yav Vashem, el Centre Mundial de Commemoració de la Shoá o Holocaust, el seu president, Dani Dayan, ha acusat d'"antisemitisme" a Lula. "Aquestes vergonyoses paraules del president del Brasil són una indignant combinació d'odi i ignorància", ha publicat Dayan a X.

"Comparar un país que lluita contra una organització terrorista assassina amb les accions dels nazis en l'Holocaust mereix tota condemna. És trist que el president del Brasil s'hagi rebaixat a aquest nivell de distorsió extrema de l'Holocaust", ha dit.

A més, Dayan ha ressaltat que les declaracions de Lula encaixen amb la definició d'antisemitisme publicada per l'Aliança Internacional per la Memòria de l'Holocaust.

OPOSICIÓ BRASILERA

Les crítiques han impactat també al Brasil, on l'oposició ha criticat les paraules de Lula, especialment la considerada més propera a l'expresident Jair Bolsonaro.

"L'Holocaust és incomparable i no pot ser normalitzat mai", ha apuntat el senador Ciro Nogueira en un missatge a X. Per al diputat Alexandre Ramagem, la comparació de Lula es deu a "un moment de bogeria".

"Lula demostra que no sap el que va ser l'Holocaust, ofèn al poble jueu i taca una vegada més la imatge del Brasil a l'exterior amb comparacions inadequades", ha afirmat l'exministre Sérgio Moro.

També la Confederació Israelita del Brasil (Conib) ha condemnat les paraules de Lula. "Els nazis van exterminar sis milions de jueus indefensos a Europa només per ser jueus. Israel està defensant-se d'un grup terrorista que ha envaït el seu país, ha matat més de mil persones, va promoure violacions en massa, ha cremat persones vives i defensa en la seva carta fundacional l'eliminació de l'Estat jueu", ha advertit.