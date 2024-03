L'Open Arms' ultima els preparatius per anar a Gaza amb aliments

MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -

El personal de l'ONG Open Arms ultima els preparatius per partir del port xipriota de Larnaca cap a la Franja de Gaza amb l'objectiu de lliurar ajuda humanitària, principalment aliments, en el primer viatge d'un nou corredor humanitari marítim.

"Els preparatius finals estan en marxa a Xipre mentre es carrega l'ajuda de World Central Kitchen i Unió dels Emirats Àrabs en el vaixell d'Open Arms amb destí a Gaza. Els palets són plens d'ingredients molt necessaris i menjar llest per menjar per a les famílies palestines que corren risc de morir de fam", ha publicat l'ONG World Central Kitchen del cuiner espanyol José Andrés.

"El corredor humanitari ens permetrà incrementar immediatament els nostres esforços i arribar a més famílies del nord de Gaza", ha afegit l'organització en un comunicat publicat a X.

El buc 'Open Arms' podria sortir aquest mateix dissabte, sempre que es resolguin les qüestions "logístiques" i rebi el vistiplau final d'Israel, segons informa el diari britànic 'The Guardian', que cita fonts governamentals.

"Seguim esperant llum verda d'Israel", ha dit un portaveu governamental xipriota, Yiannis Antoniou. "El temps també afecta. El vaixell es mourà molt lentament. Trigarà aproximadament el doble, unes 50 hores", ha afegit. Antoniou no ha concretat la destinació final del buc, per motius de seguretat.

Tot el procés de càrrega està supervisat per observadors israelians per satisfer les reserves de seguretat. Molts dels productes han estat adquirits a Xipre en l'Operació Amaltea, ha ressaltat la televisió xipriota ANT1 (Amaltea, que significa Tendresa, és el nom de la nodrissa del déu Zeus segons la mitologia grega).

La ruta de Xipre a Gaza és d'unes 210 milles, distància que es triga unes 25 hores a recórrer en condicions normals.

El ministre d'Afers exteriors de Xipre, Constantinos Kombos, ha tingut aquest mateix dissabte una conversa telefònica amb el ministre d'Exteriors emiratí, Abdulá bin Zayed, "sobre el corredor marítim de Xipre per portar ajuda humanitària a Gaza", ha publicat el Ministeri que dirigeix Kombos en un missatge a X. "Estic profundament agraït pel suport i la cooperació. Hem acordat prosseguir treballant estretament", ha dit.

El propi Kombos ha manifestat aquest dissabte el seu "optimisme" sobre la partida del vaixell durant el cap de setmana. "Hi ha optimisme que l'operació s'activarà durant el cap de setmana", ha declarat al diari 'Cyprus Mail'.

"Hi ha diverses qüestions i per això diem que el termini és el cap de setmana mentre no hi hagi res que ho impedeixi, com un incident a Gaza, Israel o a la frontera amb Líban que afecti a l'operació. Aquesta és la situació ara mateix", ha explicat.

Divendres el secretari general de l'ONU, António Guterres, confirmava a través del seu portaveu, Stefan Dujarric, que la coordinadora per a ajuda humanitària i reconstrucció de Gaza, Sigrid Kaag, està treballant ja amb Xipre per endegar el corredor humanitari.