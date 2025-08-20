P.Orient.- L'ONU recorda a Israel que l'expansió d'assentaments és "il·legal" i viola el Dret Internacional

MADRID 20 ago. (EUROPA PRESS) -
L'ONU ha recalcat la seva condemna a l'expansió dels assentaments d'Israel en zones ocupades de Cisjordània, una pràctica "il·legal" en virtut del Dret Internacional i que des de l'oficina del secretari general, António Guterres, han instat a paralitzar i revertir per facilitar la solució de dos Estats entre israelianes i palestins.
"Condemnem la decisió adoptada avui", ha declarat el portaveu de Guterres, Stephane Dujarric, en al·lusió a un controvertit projecte que preveu la construcció de 3.400 habitatges i que, de facto, fractura en dues Cisjordània, tal com han celebrat els membres ultranacionalistes del Govern de Benjamin Netanyahu.
Dujarric ha instat a l'Executiu israelià a respectar les seves "obligacions" internacionals, un missatge que, com ell mateix ha reconegut, ja li han traslladat en altres ocasions, sense cap èxit. No obstant això, ha volgut insistir que, per a l'ONU, "no hi ha una altra alternativa" a la solució de dos Estats.
A les crítiques s'ha sumat també el Govern del Regne Unit, que per boca del seu ministre d'Exteriors, David Lammy, ha lamentat un pla que "dividiria en dos l'Estat palestí". "Suposa una violació flagrant del Dret Internacional", ha denunciat, en un missatge a la xarxa social 'X' en el qual també ha demanat a Netanyahu que faci marxa enrere.