L'Israel-Premier Tech retira el nom del país del mallot per "prioritzar la seguretat"

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
L'equip Israel-Premier Tech ha anunciat aquest dissabte que, des de l'etapa 14 de la 90ª edició de la Volta, retira el nom del país en el mallot dels seus corredors per "prioritzar la seguretat" dels seus ciclistes i de la resta de participants "donada la perillositat d'algunes protestes" pro-Palestina.
"Israel-Premier Tech ha proporcionat als ciclistes un uniforme amb el monograma de l'equip per a la resta de la carrera", informa l'equip en xarxes socials.
Així, el nom de l'equip es manté com Israel-Premier Tech, però el mallot, des d'aquesta etapa 14 d'Avilés a La Farrapona, no lluirà el nom del país i sí el monograma de Premier Tech, alineant-se "amb les decisions de marca" adoptades per l'estructura "prèviament per a vehicles i roba informal", segons el comunicat.
La mesura de l'equip arriba després d'una 90ª edició de la Volta està marcada per les protestes pro-Palestina i contra Israel, amb el final de l'etapa a Bilbao cancel·lat per salvaguardar la seguretat dels ciclistes i la jornada de divendres, de pujada a l'Angliru, detinguda durant uns segons per uns manifestants que portaven banderes de Palestina.