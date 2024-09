MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat libanès ha confirmat la mort d'almenys 356 persones i més de 1.200 ferits en l'onada de bombardejos israelians d'aquest dilluns.

"El balanç dels bombardejos israelians d'avui a la regió de Becá i el sud de Líban ha augmentat a 356 morts i 1.246 ferits", segons un comunicat del Ministeri recollit pel diari 'L'Orient-Le Jour'. El balanç inclou a 24 menors d'edat i a 42 dones.

Les Forces Armades israelianes han confirmat atacs sobre 1.300 "objectius d'Hezbolà" al Líban en una operació que continua activa. L'objectiu principal era l'armament emmagatzemat en habitatges.

En aquests magatzems hi havia "míssils de creuer amb centenars de quilòmetres d'abast, coets pesants amb una ogiva de 1.000 quilograms d'explosiu, coets de mig abast de fins a 200 quilòmetres, coets de curt abast i vehicles aeris no tripulats armats", ha explicat el portaveu militar, Daniel Hagari.

El portaveu israelià ha assegurat que molts en les xifres de morts s'inclou a "molts terroristes que hem matat avui que estaven prop de les armes" i ha afirmat que donaran les seves pròpies xifres pròximament.

En represàlia per aquests atacs, la milícia d'Hezbolà ha llançat almenys 156 projectils contra territori israelià. La majoria d'aquests coets han estat llançats contra zones de l'interior d'Israel, allunyades de la frontera, com la regió d'Haifa, sense que de moment hi hagi notícia de danys personals.

De fet, entre ells hi ha almenys deu projectils de llarg abast llançats contra assentaments israelians a Cisjordània, a més de 100 quilòmetres de la frontera del Líban. Altres 25 han estat llançats sobre els Alts del Golán, la part de Síria ocupada militarment per Israel.